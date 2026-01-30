Invertirán RD$5,504 MM proyecto habitacional SDE

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Grupo GHR dio inicio a la construcción del proyecto habitacional Brisas de las Colinas 6, tras realizar el acto simbólico de la primera palada, con una inversión superior a los RD$5,504 millones, que refuerza el crecimiento urbano, económico y habitacional de Santo Domingo Este, uno de los municipios con mayor dinamismo y proyección del país.

La edificación contará con 806 apartamentos, diseñados para responder a la creciente demanda de viviendas modernas, seguras y funcionales en la zona oriental, al tiempo que generará más de 1,600 empleos directos e indirectos, contribuyendo de manera significativa a la dinamización de la economía local.