Proyecto City Center by Lady Lee tiene los permisos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El proyecto City Center by Lady Lee está en la etapa de movimiento de tierras. Para ello, ya cuenta con el permiso de uso de suelo otorgado en noviembre de 2025, según el expediente No. 170-025, emitido por la Dirección de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, afirmó Paulo Herrera, representante de la Junta Directiva.

Señala que la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional han establecido que la facultad para otorgar permisos de uso de suelo corresponde exclusivamente a las Direcciones de Planeamiento Urbano de los ayuntamientos.

Resalta que el proyecto dispone de los permisos correspondientes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, incluyendo permiso para movimiento de tierras y licencia ambiental, emitidos conforme a los estudios técnicos y ambientales exigidos por la ley.

También se dispone de los permisos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) relativos a los puentes y obras viales contemplados dentro del alcance del proyecto.