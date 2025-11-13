Invierten US $ 40 millones para renovar Hotel Boca Chica

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La empresa española Globalia Corporación Empresarial S.A relanza y renueva con una inversión superior a US$48 millones complejo hotelero de Boca Chica, Santo Domingo Bay Convention Resort & Casino.

Este hotel abrió sus puertas por primera vez en 1950, es un establecimiento todo incluido y está ubicado a solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) y a 30 minutos del centro histórico de la ciudad.

El complejo cuenta con 350 habitaciones y suites totalmente remodeladas, más del 90% con vistas al mar, además de una playa privada, tres piscinas, gimnasio, spa, casino y salones de convenciones, los más amplios del área metropolitana de Santo Domingo.

Globalia es un reconocido grupo turístico presente en 30 países, cuyas principales empresas son la aerolínea Air Europa, la cadena Be Live Hotels y la entidad de servicios en aeropuertos Groundforce.

Su propuesta se orienta tanto al turismo vacacional como al segmento de reuniones, incentivos, congresos y eventos (MICE), con cuatro salones principales, despachos privados, salas de juntas y un espacio de coworking diseñado para ejecutivos y nómadas digitales que buscan productividad con la brisa del Caribe.

El director comercial del hotel, Raúl Melgen, expresó que la gastronomía también es protagonista, con restaurantes de cocina italiana, asiática e internacional, además de bares y snack bars dentro del concepto all inclusive.

“Santo Domingo Bay representa el renacer de un ícono y el comienzo de una nueva era para el turismo de la capital. Es una propuesta que combina historia, innovación y hospitalidad con sello dominicano”, afirmó Iván Cunillera, director general del resort.