Invierten más de US$550 millones

La población venezolana residente en la República Dominicana se ha convertido en un actor económico relevante, con una inversión de US$550 millones, un consumo de US$322.33 millones y un aporte al fisco de US$39.9 millones, según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Detalla que estas inversiones se concentran en sectores como alimentos, bebidas y gastronomía, así como en servicios financieros, servicios especializados y tecnología, áreas que han dinamizado el ecosistema empresarial local.

Del consumo anual estimado en US$322.33 millones, el 31.2 % corresponde a los presupuestos familiares.

El estudio de la OIM, titulado "Análisis de la contribución fiscal y económica de la migración venezolana: una aproximación regional", incluyó investigaciones realizadas entre 2021 y 2025 en Aruba, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y RD, siendo 2022 el año analizado para este último.

Indica que, en República Dominicana, la migración venezolana podría aumentar los ingresos fiscales en aproximadamente un 26.3 % (US$50 millones), destacando la necesidad de mejorar los procesos de regularización y reducir la burocracia. El informe destaca que en 2018 residían en el país 31,289 venezolanos, cifra que aumentó a 115,283 en 2022 y bajó en 2025 a 99,692.

El ingreso promedio mensual de los trabajadores formales es de US$636 y el de los informales de US$439. Además, la tasa de desempleo de los inmigrantes venezolanos en el país alcanza el 18 %, superior al promedio regional, que se sitúa en 16.1 %.