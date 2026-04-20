Joel Santos supervisa GSF San Andrés

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El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, encabezó un recorrido de supervisión junto al Gabinete Eléctrico, en las instalaciones del proyecto GSF San Andrés, ubicado en Boca Chica, donde constató el progreso de una obra que aportará 470 megavatios (MW) al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) a partir de mayo de 2027.

Durante la visita, guiada por el socio del proyecto Edgar Pichardo, las autoridades verificaron el avance de componentes críticos como la turbina de última generación, la caldera, la toma de agua, la planta de tratamiento, la subestación eléctrica, ya en fase de pruebas, así como las conexiones de combustible y la infraestructura administrativa. “Este proyecto representa un paso decisivo en la transformación del sistema eléctrico nacional. Es parte de una nueva generación de infraestructura que impulsa la transición energética y el desarrollo del país”, afirmó Santos.