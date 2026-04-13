Fortalecen seguridad sistema eléctrico

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La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), puso en operación el Operator Training Simulator (OTS), una herramienta estratégica que fortalece la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), al tiempo que sitúa la capacitación del capital humano como pilar fundamental para una operación más confiable y eficiente.

El ministro de Energía y Minas y presidente del Consejo de Administración de la ETED, Joel Santos, destacó que el OTS marca un antes y un después en la formación técnica de los operadores del sistema, al permitir entrenamientos de alto nivel en un entorno controlado que replica con precisión las condiciones reales del SENI.

“El OTS no es simplemente una plataforma tecnológica. Es un entorno de simulación en tiempo real que reproduce tanto la operación normal como escenarios de contingencia, permitiendo preparar a nuestros operadores sin poner en riesgo la estabilidad del sistema”, afirmó.