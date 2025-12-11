Jornada de empleo de INFOTEP y Grupo Ramos selecciona a 59 aspirantes para nueva tienda en Tenares

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), a través de su Dirección Regional Cibao Nordeste, desarrolló una feria de empleos en coordinación con el Grupo Ramos, destinada al reclutamiento de personal para la próxima apertura de una tienda comercial en el municipio de Tenares.

Durante la jornada, realizada en el Centro Tecnológico Hermanas Mirabal, se recibieron 65 solicitudes de aspirantes, de las cuales 59 fueron calificadas para ocupar las posiciones disponibles.

Esta alta tasa de calificación refleja, según explicó Fernélis Berigüete, director regional Cibao Nordeste del INFOTEP, el impacto que tiene la formación técnico profesional en la preparación de mano de obra competente y alineada a las necesidades del sector productivo.

Entre las vacantes ofertadas se encontraban puestos de líder senior de tienda, líder junior, encargado de protección de activos, auxiliares de tienda y caja, gerente de prevención y seguridad, junto a diversas posiciones operativas y administrativas requeridas para el funcionamiento de la nueva tienda.

Berigüete destacó que la participación masiva de aspirantes provenientes de diferentes sectores de la provincia Hermanas Mirabal muestra la confianza de la población en los procesos de formación técnico profesional, así como la creciente demanda de personal calificado para impulsar el dinamismo económico de la región.

La feria se desarrolló desde las 9:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, en un proceso que forma parte de la puesta en marcha del nuevo establecimiento del Grupo Ramos, una infraestructura de más de 650 metros cuadrados, ubicada en la calle Duarte de Tenares, próxima al Banco Popular.

Esta sucursal integrará las marcas Sirena, Aprezio y Sirena Market, ampliando la oferta comercial y generando nuevas oportunidades de empleo formal.

El director regional resaltó que el Centro Tecnológico Hermanas Mirabal se ha consolidado como un punto estratégico de apoyo al desarrollo laboral de la zona.

Recordó que, desde su apertura, ha realizado dos ferias de empleo, gestionando más de 200 oportunidades laborales para empresas que requieren técnicos, trabajadores capacitados y jóvenes en proceso de inserción laboral.