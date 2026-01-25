La obediencia trae bendición

Creado: Actualizado:

Dios desea que vivamos conforme a su voluntad. Por eso, él nos habla y nos da dirección para que andemos por el camino correcto y podamos recibir su bendición. Sin embargo, aun cuando él se nos revela, muchas veces preferimos ignorar su voz y hacer lo que a nuestro parecer creemos que nos conviene o necesitamos.

Con el tiempo las decisiones tomadas fuera de la voluntad divina traen consecuencias, pues todo lo que no nace de él es infructuoso. Lo más lamentable es que el tiempo invertido en hacer lo que nos agrada no se puede recuperar y muchas bendiciones se pierden por no obedecer su voluntad.

Es importante entender que, aunque no comprendamos lo que Dios nos está mostrando o parezca que no tiene sentido, no podemos ignorarlo. Debemos aprender que todo lo que proviene de él es exactamente lo que necesitamos y nos llevará por caminos de bendición y prosperidad.

Naamán, general del ejército sirio, no entendió por qué el profeta Eliseo le ordenó sumergirse siete veces en el río Jordán para sanar. Aquella instrucción le pareció ilógica y sin sentido. Sin embargo, cuando decidió humillarse y obedecer, fue sanado.

Aprendamos a escuchar la voz de Dios y obedecerla sin reservas. Solo así nuestra vida será transformada y llena de su gloria, y veremos cómo su poder se manifiesta cuando rendimos nuestra voluntad a la suya.