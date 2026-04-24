Senado vota y cambia ley saldar deudas viejas de obras

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

El Senado aprobó ayer en segunda discusión y con modificaciones el proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado de las deudas por obras y crea una comisión para la revisión de reclamaciones de las ejecutadas con o sin contrato formal.

La iniciativa, remitida por la Cámara de Diputados y que vuelve a ese espaciolegislativo, busca un mecanismo que permita saldar a ingenieros, empresas contratistas y demás entidades ejecutoras que figuran en una extensa lista de 400 nombres.

Los cambios fueron sugeridos por el senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao, que dijo organizan el estado de las reparaciones de escuelas en función de la estructura del Ministerio de Educación, por regionales, distritos y provincias, para que sea afín con el trabajo de la comisión creada por el Poder Ejecutivo.

Explicó que incorporan casos que no estaban contemplados y que tienen como base informaciones de la comisión revisora.

Para saldar, el proyecto propone la creación de la Comisión para la Revisión de Reclamaciones Derivadas de Obras Ejecutadas con o sin Contrato Formal, la cual deberá levantar, evaluar, verificar y validar los expedientes relativos a reclamaciones a fin de autorizar el desembolso.

No obstante, también da a la comisión la facultad de decidir si el reconocimiento de la deuda será total, parcial o nulo. El Ministerio de Hacienda y Economía, que decidirá si acoge o no las condiciones de pago y no existe una obligación inmediata, el desembolso dependerá de la disponibilidad de recursos y del presupuesto aprobado.

Otras aprobaciones

Fue sancionado en primera discusión el proyecto que regula la intermediación inmobiliaria y la publicidad engañosa para ordenar, supervisar, fomentar y evitar las estafas o ejecuciones en las transacciones inmobiliarias. La regirá el Ministerio de la Vivienda.