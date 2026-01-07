Lanza plataforma para conexión entre pymes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Popular Dominicano lanzó su Red Impulsa Popular, una innovadora plataforma digital diseñada para fortalecer la conexión y colaboración entre pequeñas y medianas empresas (pymes) de diversos sectores productivos, al tiempo que amplía su visibilidad comercial frente a potenciales clientes finales y aliados estratégicos.

Esta herramienta digital no solo facilita oportunidades de negocio entre las propias pymes, sino que también permite que estas empresas promocionen sus productos y servicios ante cualquier usuario que acceda al portal, generando nuevas oportunidades de ventas y expansión comercial.

La plataforma, que forma parte de la estrategia Impulsa Popular, incluye un directorio empresarial y un espacio de negociación donde las pymes registradas pueden publicar sus ofertas, productos y servicios, permitiéndoles alcanzar una mayor audiencia. A través de este entorno digital, las empresas pueden conectarse para procesos de cotización, licitación y acuerdos comerciales, así como impulsar la compra local y el encadenamiento productivo nacional.

La Red Impulsa Popular está disponible para las pymes que forman parte de la cartera de clientes empresariales del Banco Popular. Formar parte de esta plataforma es sencillo: solo debe entrar en https://impulsapopular.com/red-impulsa y registrar la empresa con su nombre, RNC, datos y vías de contacto, descripción del negocio y de los productos y servicios que se quieren ofertar.

Al concluir el año 2025, Red Impulsa Popular ya cuenta con más de 400 empresas registradas en su nuevo portal digital, recientemente creado. Esta cifra representa una porción del ecosistema pyme atendido por el Banco Popular, que hoy supera los 70,000 clientes a nivel nacional. Miles de estas pymes han participado a lo largo del tiempo en el programa Impulsa Popular, reflejando un compromiso sostenido con el desarrollo empresarial.

El 41 % de las pymes ya registradas son del sector inmobiliario, el resto es de servicios, comercio, manufactura, educación y agropecuario.