Lanzan nodo validador en la blockchain Tempo

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Visa, líder global en pagos digitales, anunció hoy el lanzamiento oficial de su nodo validador en la red Tempo, iniciativa que marca un hito clave en el avance continuo de Visa como líder en infraestructura blockchain y en su papel en la evolución de los pagos.

Con este lanzamiento Visa reafirma su compromiso de gestionar funciones críticas de blockchain de forma interna y de fortalecer las bases de la innovación en pagos onchain.

Tempo, la blockchain de próxima generación diseñada para el comercio agéntico y los pagos en tiempo real, ha ampliado su ecosistema de validadores para incluir a destacados socios del sector financiero y comercial. Visa,

Stripe y Zodia Custody de Standard Chartered serán los primeros validadores externos en unirse a la red Tempo. Tempo anunciará participantes adicionales próximamente.

“América Latina y el Caribe exige pagos que sean rápidos, confiables y seguros — y Visa está construyendo activamente la infraestructura para hacerlo posible. Operar un nodo validador en Tempo no es solo un hito tecnológico, es una señal clara de nuestro compromiso con el futuro de los pagos onchain en la región", afirmó, Catalina Tobar, líder de productos de crecimiento y alianzas para Visa América Latina y el Caribe.

El nodo validador de Visa ha sido configurado y gestionado internamente, tras seis meses de trabajo conjunto con el equipo de ingeniería de Tempo para integrar directamente la infraestructura segura de Visa a la red Tempo.

Este enfoque posiciona a Visa en el núcleo de la validación de transacciones y fortalece la seguridad general de la red. Al operar como un validador principal durante esta fase inicial, Visa ayuda a garantizar que Tempo funcione con la confiabilidad, resiliencia y desempeño necesarios para los casos de uso emergentes en pagos.

“Visa procesa miles de millones de transacciones en casi todos los países del mundo. Ese nivel de rigor operativo es exactamente lo que buscamos en los validadores de Tempo, red que fue diseñada para pagos a escala empresarial”, señaló Nischay Upadhyayula, GTM de Tempo. “Han sido socios de diseño desde el primer día, y unirse como validador es una extensión natural de ese trabajo”.

El lanzamiento de este validador se alinea con la hoja de ruta continua de Visa para la innovación en pagos impulsados por blockchain y refleja su compromiso de dar forma al futuro de los pagos con stablecoins, trabajando junto a socios para mejorar la resiliencia, la interoperabilidad y la seguridad en todo el ecosistema.

Para más detalles sobre el trabajo de Visa como validador blockchain, consulta el blog 101 de Visa sobre nodos.

Preguntas frecuentes

P: ¿Qué es Tempo?

R: Tempo es una blockchain de Capa 1 (Layer-1) creada específicamente para el comercio agéntico y los pagos máquina a máquina (M2M).

P: ¿Qué es un nodo validador?

R: Un nodo validador es un sistema informático que participa en una red blockchain confirmando y ordenando transacciones en bloques, ayudando así a asegurar la red mediante el mantenimiento del consenso sobre el estado del registro contable (ledger).

P: ¿Por qué Visa opera un nodo validador?

R: Operar un nodo validador permite a Visa aplicar su profunda experiencia técnica directamente dentro de la red Tempo, ayudando a respaldar pagos onchain seguros, confiables y escalables, diseñados para cumplir con las expectativas de clientes y reguladores.

P: ¿Visa obtiene alguna compensación por su rol?

R: Los validadores en Tempo reciben recompensas en stablecoins cuando actúan como “validadores líderes” que agrupan transacciones en bloques para ser añadidos a la blockchain.

P: ¿Visa es validador en otras blockchains?

R: Sí. Visa también ha sido seleccionada como la primera gran empresa global de pagos en actuar como Super Validator en la red Canton, donde ayudará a bancos e instituciones financieras a explorar flujos de pagos onchain que preservan la privacidad.

P: ¿Cómo pueden las organizaciones interactuar con Visa en estrategias de cripto o stablecoins?

R: Visa Consulting & Analytics (VCA) ofrece una práctica de asesoría en stablecoins que ayuda a los clientes a definir estrategias de stablecoins y a desarrollar capacidades onchain alineadas con sus objetivos de negocio. Para contactar a un asesor, escriba a VCA@visa.com