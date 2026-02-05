Por qué el mantenimiento de infraestructuras se ha vuelto clave para la economía dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) proyecta para este 2026 una expansión del PIB del 5.0%, acompañada de una inflación controlada. Ante esta perspectiva, la protección de los activos industriales y comerciales se ha convertido en una prioridad nacional.

Para el presente bienio, el Gobierno dominicano ha presupuestado un gasto de capital de RD$215,284 millones (aprox. 2.5% del PIB). Según los lineamientos del Ministerio de Hacienda, este fondo prioriza el reforzamiento de activos existentes. Esto está en sintonía con el Ministerio de la Presidencia, que ha definido la resiliencia de la infraestructura crítica como un pilar de seguridad nacional y los planes del Ministerio de Energía y Minas para consolidar una reserva de 2,000 MW.

“La tecnología de mantenimiento predictivo con IA permite a las industrias locales optimizar su consumo energético en un 15%, apoyando directamente las metas de descarbonización del país", explica Antonio Pérez, Gerente General de Grupo EULEN en República Dominicana y Panamá.

La visión del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM) es la de fortalecer el nearshoring. Esto en sectores como Zonas Francas que ya aporta más de US$7,900 millones a la economía nacional supone la introducción de robótica de limpieza y gestión de activos digitalizada que garantice la operatividad, la trazabilidad de datos y la estabilidad laboral.

"Nuestra misión en 2026 es convertir el mantenimiento en una inversión, no en un gasto. Al centralizar servicios bajo nuestro modelo de Facility Services, las empresas dominicanas eliminan costos ocultos, transformando costos variables en fijos y predecibles", Pérez.

Este modelo es crítico para la planificación financiera en un año donde la Inversión Extranjera Directa (IED) y la estabilidad cambiaria siguen siendo los motores de la economía nacional según el Banco Central.