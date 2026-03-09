Sector agropecuario apuesta por innovación, el conocimiento y sostenibilidad

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

En el país hay una necesidad de impulsar políticas públicas que permitan una mayor incorporación de mujeres y jóvenes al campo, a través de la firma de un pacto nacional por la innovación agropecuaria que articule los esfuerzos del gobierno, los productores y la academia.

Esa es una de las conclusiones a que se llegó durante la cuarta edición del Congreso Nacional Agropecuario 2026, organizado por la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro), el cual contó con la participación de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña; el ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, así como otros funcionarios, líderes agropecuarios, académicos, empresarios y representantes de diversas instituciones vinculadas al sector.

En su intervención, el presidente de Confenagro, Wilfredo Cabrera, expresó que ese gremio terminó el congreso fortalecido para seguir impulsando las acciones e iniciativas necesarias para que la República Dominicana consolide un modelo productivo inclusivo, sostenible y competitivo.

“Los resultados de las conversaciones y conferencias vistas en este congreso evidencian que la sostenibilidad del sector agropecuario depende no solo de la tecnología, sino también de la capacidad de los productores para acceder al conocimiento, apropiarse de él y aplicarlo en sus sistemas productivos”, afirmó Cabrera.

En el evento, Confenagro entregó un reconocimiento a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien exhortó a los productores dominicanos a diversificar los cultivos para aumentar las exportaciones y fortalecer el crecimiento del sector agropecuario.

Durante el congreso se abordaron temas clave como las compras públicas, la innovación tecnológica, datos inteligentes, exportaciones, educación agrícola, innovación pública, nutrición animal y ordenamiento territorial, entre otros.

Los conferencistas coincidieron en que el futuro del sector agropecuario dominicano depende de su capacidad para integrar innovación, conocimiento, sostenibilidad y competitividad.

En ese sentido, se planteó que la transformación del campo requiere políticas públicas orientadas a mejorar la productividad, fortalecer las cadenas de valor, promover la agroindustria y generar mejores condiciones para los productores.

El congreso concluyó con el compromiso de continuar impulsando espacios de diálogo, articulación y generación de conocimiento que permitan fortalecer la producción nacional y garantizar la sostenibilidad del sector agropecuario dominicano.

Los conferencistas que analizaron el estado actual de la agropecuaria y los desafíos para transformar el sector estuvieron el economista agrícola Javier Tavares; el director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), Hecmilio Galván; el director del Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF), Magner Méndez; y el subdirector de PROINDUSTRIA, Nilo de la Rosa.

Asimismo, se presentaron exposiciones sobre transformación agropecuaria mediante tecnología y datos inteligentes, con la participación de Iohann Fuertes de Alltech; Fradbelin Escarramán del U.S. Soybean Export Council; y Anabel Then, vicerrectora académica de la Universidad ISA.

En otros expertos que participaron fueron, Virgilio Mayol, especialista agrícola senior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (United States Department of Agriculture), y el ingeniero agrónomo Arturo Bisonó, quienes reflexionaron sobre las distintas dimensiones de la innovación en el sector, una actividad productiva que aporta más de un 6 % del PIB nacional.

El congreso también incluyó el panel “Innovación Agropecuaria: Casos Exitosos”, en el que participaron Franklin Espinal, representante del sector ganadero; Miguel Lajara, del sector pollo y huevo; Isidoro de la Rosa, del sector cacao; Eric Rivero, del programa PROMEGAN; y Armando Castillo, quien presentó experiencias de fumigación agrícola mediante drones.

Entre las conferencias especializadas se destacó “El conocimiento, la ganadería y la agricultura hacia una producción sostenible”, a cargo del veterinario colombiano Oscar Ospina, especialista en gestión del conocimiento, tecnologías 4.0 y ganadería sostenible.

También se presentó la conferencia “Contrataciones públicas sin barreras: oportunidades de la Ley 47-25 para el desarrollo agropecuario”, dictada por el director de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel.

El programa académico también incluyó la conferencia “Educación y desarrollo agropecuario”, presentada por el ingeniero Maulio Alexander Soto Mordán, especialista en educación y agronegocios; y “Del dato a la decisión: tecnologías para una nutrición más rentable y sostenible”, a cargo del médico veterinario colombiano Edwin Cañas, con amplia experiencia en la industria avícola.

