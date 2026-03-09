Tarik Skubal considera seguir en el Clásico: "Es difícil dar marcha atrás"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ganador del Cy Young, Tarik Skubal afirma que está considerando lanzar de nuevo para Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol, lo que podría suponer un cambio de planes para el as de los Tigres de Detroit.

Inicialmente, Skubal planeó hacer una aparición con Estados Unidos antes de regresar a los Tigres para reanudar su preparación de pretemporada para la próxima temporada de las Grandes Ligas.

Pero tras debutar en el Clásico Mundial de Béisbol en la victoria del sábado sobre Gran Bretaña, Skubal admitió haber tenido dudas sobre dejar el equipo estadounidense, repleto de estrellas.

"No esperaba que este tipo de emociones me invadieran ni que mis pensamientos cambiaran", declaró Skubal a la prensa. "Estaba muy comprometido con la apertura y el regreso al campamento de entrenamiento".

Obviamente, las cosas han cambiado. Por eso voy a tener algunas conversaciones e intentar encontrar un plan. Pero sí, no lo sé.

Skubal está entrando en la que podría ser su última temporada con los Tigres y se espera que consiga un lucrativo contrato a largo plazo si se convierte en agente libre la próxima temporada baja.

El actual dos veces ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana dijo que estaba en conversaciones con los Tigres y su agente, Scott Boras, pero enfatizó que "no estaba en el estado mental adecuado para tomar una decisión en este momento".

Estados Unidos mejoró su marca a 2-0 en la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol con la victoria del sábado por 9-1 sobre Gran Bretaña. Skubal permitió un jonrón de Nate Eaton en el primer lanzamiento del juego antes de asentarse y terminar con cinco ponches en 41 lanzamientos en tres entradas.