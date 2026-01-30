Mejores salarios reducen el riesgo de informalidad y combaten desempleo

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Un mayor nivel de ingreso salarial se asocia con una menor probabilidad de que los trabajadores transiten hacia la informalidad o el desempleo, según revelan los principales hallazgos del estudio sobre movilidad laboral en el país.

El estudio identifica una relación inversa entre el salario percibido en la ocupación principal y el riesgo de transiciones laborales adversas. En concreto, un aumento de mil pesos en el salario se vincula con una reducción del 2.47% en la probabilidad de pasar al empleo informal. De igual forma, ese mismo incremento salarial reduce en un 0.90% el riesgo de desempleo, lo que evidencia el efecto protector de mejores remuneraciones sobre la continuidad laboral.

Así lo revela el estudio “ Riesgos en competencia y movilidad laboral: características y determinantes de las transiciones laborales en República Dominicana”, escrito por Amanda Carolina Lebrón y Natanael Ventura Jiménez, ganador del primero lugar en el Concurso Anual de Economía Biblioteca Juan Pablo Duarte del Banco Central.

El análisis también muestra diferencias relevantes según la categoría ocupacional. Los trabajadores por cuenta propia presentan una probabilidad de desempleo significativamente menor, con una reducción del 41.27% en comparación con los asalariados.

El estudio señala que este comportamiento responde a que, a medida que aumentan los ingresos, los trabajadores tienden a mantener su empleo actual y a reducir la probabilidad de aceptar ocupaciones informales.

El análisis también señala que ser beneficiario de un programa social gubernamental se asocia con un aumento del riesgo de transitar hacia el empleo informal, estimado en un 9.94%.

Más allá del salario, el estudio identifica otros factores que inciden en la estabilidad laboral. La edad muestra una relación directa con el aumento del riesgo de transición. Por cada año adicional, el riesgo de transitar hacia la formalidad aumenta en un 5.76%, hacia la informalidad en un 2.84% y hacia el desempleo en un 6.51%. Estos resultados reflejan que, con el paso del tiempo, los trabajadores enfrentan mayores niveles de movilidad e inestabilidad laboral.

La educación formal aparece como uno de los principales factores asociados a trayectorias laborales más favorables. En comparación con quienes poseen educación primaria o inferior, alcanzar el nivel secundario reduce el riesgo de informalidad en un 20.96% y el de inactividad en un 35.93%. En el caso de los trabajadores con estudios universitarios, el riesgo de transición hacia la formalidad aumenta en un 71.60%, mientras que los riesgos de informalidad y de inactividad se reducen en un 45.29% y un 67.43%, respectivamente.

Según revela el estudio, el tamaño del hogar también incide en la movilidad laboral. Cada miembro adicional se asocia con un aumento del riesgo de informalidad del 1.82% y del desempleo del 3.67%. De igual forma, los jefes de hogar presentan un mayor riesgo de transición hacia la informalidad, con un incremento del 18.99%, aunque muestran una menor probabilidad de inactividad, con una reducción del 39.42%.