MEM entrega proyecto de electrificación San José de Ocoa

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, dejó en funcionamiento la electrificación de 65 hogares con base de paneles solares y baterías, en las secciones Los Corozos y La Horma, en el municipio Sabana Larga, San José de Ocoa y anunció la construcción de más de 30 obras energéticas en esa provincia sureña.

Los paneles fotovoltaicos, instalados a través de la Dirección de Electrificación Rural y Suburbana (DERS), del Viceministerio de Energía, benefician a residentes en los parajes Bejucal, El Montazo, El Canal y Derrico Blanco.

Cada sistema cuenta con una capacidad de 360 WP, baterías de 12 voltios y 250 amperios-hora.

El proyecto, con una inversión de RD$7,452,897, incluyó la electrificación interna completa de cada hogar, donde se colocaron un total de 325 bombillas LED, 195 tomacorrientes y 65 paneles de distribución; además, se invirtieron más de 14 mil pies de cableado, lo que garantiza electricidad estable y segura para la zona impactada.

Al encabezar el acto, el titular de Energía y Minas expresó que, “para nosotros, cada vivienda electrificada representa una historia que cambia. Representa un agricultor que puede organizar mejor su jornada, un estudiante que puede soñar más lejos, una familia que vive con mayor seguridad”, dijo Santos a los comunitarios y autoridades locales que asistieron a la actividad.

Durante el acto de entrega, el ministro anunció la construcción de más de 30 obras de electrificación rural en la provincia San José de Ocoa en los próximos meses, con un costo que supera los RD$57,790,257. Entre éstas se encuentran la construcción de una microcentral hidroeléctrica en la comunidad Quita Pena y las redes para otras dos que estarán ubicadas en las comunidades Los Martínez, La Yuca, Arroyo Bonito y Yerba Buena.