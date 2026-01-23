Yayo Sanz Lovatón destaca potencial del Parque Industrial de La Vega para generar empleos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Vega, RD.- El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Sanz Lovatón, y el director general del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria), Rafael Cruz Rodríguez, realizaron este jueves una visita al Parque Industrial de La Vega, uno de los principales polos industriales del país y el segundo más grande del Estado dominicano.

Durante el recorrido, las autoridades conocieron las capacidades operativas, los servicios disponibles y los proyectos de desarrollo del parque, que actualmente cuenta con 51 naves industriales en operación y genera 4,335 empleos directos.

Fundado en 1987, el Parque Industrial de La Vega ha registrado una recuperación sostenida en los últimos años. En una etapa anterior llegó a contar con alrededor de 1,900 empleos, cifra que hoy se ha más que duplicado, reflejando su expansión y atractivo para la inversión industrial.

El parque ofrece una amplia gama de servicios que fortalecen su operación y la calidad de vida de quienes laboran en él. Entre estos se incluyen la administración a cargo de Proindustria, servicios de aduanas, vigilancia y seguridad permanente, subestación eléctrica, estación de bomberos, subestación policial, dispensario médico, farmacia de bajo costo, mercado a precios asequibles, plaza de buhoneros y la asociación de empresarios del parque.

Su ubicación estratégica en la región del Cibao constituye una ventaja competitiva, al disponer de mano de obra calificada, experiencia industrial y conectividad logística, gracias a su cercanía con el Aeropuerto Internacional del Cibao y el Puerto de Puerto Plata, lo que facilita las operaciones de comercio exterior.

Durante la actual gestión de Proindustria se han ejecutado mejoras orientadas a fortalecer la infraestructura y la competitividad del parque. Entre ellas destaca la remodelación del cableado eléctrico, que garantiza mayor estabilidad energética y continuidad operativa para las empresas instaladas. El parque cuenta además con una subestación eléctrica bajo contrato no regulado, lo que permite a las industrias acceder a un costo por kilovatio más competitivo que el del mercado convencional.

En términos de expansión, el parque dispone de 556 mil pies cuadrados disponibles para nuevas construcciones industriales, ampliando su capacidad de crecimiento y su atractivo para nuevos inversionistas.

De manera paralela, se desarrollan y proyectan importantes obras de infraestructura y servicios, entre ellas la construcción de nuevas naves industriales y la remodelación de edificaciones existentes, la instalación de una planta de tratamiento, el fortalecimiento del control de acceso con vigilancia 24/7 y cámaras, la construcción de una pared perimetral y la ampliación del mercado de bajo costo para beneficio de los empleados.

Asimismo, se encuentran en agenda proyectos sociales y urbanos como una estancia infantil, la expansión del parque, la instalación de hidrantes, la ampliación de la calle Federico Basilis, zonas de recreación para el personal, el asfaltado general de calles y áreas de furgones, un comedor común, la habilitación de accesos adicionales y la reconstrucción de la subestación de bomberos.

Otro de los avances señalados es la recuperación de cinco naves industriales que se encontraban en procesos legales o en situación de cierre, permitiendo su reincorporación al aparato productivo.

En ese mismo contexto, Proindustria logró la inclusión en su reglamento del reconocimiento del 100 % de la inversión en nuevas construcciones industriales, lo que permite a las empresas edificar naves bajo estándares internacionales sin el pago de renta hasta amortizar completamente la inversión realizada.

Como resultado de este marco favorable, el parque tiene en proyecto la construcción de una nave industrial de 100,000 pies cuadrados por parte de Sakira Manufacturing, así como otra de 60,000 pies cuadrados que será desarrollada por la empresa La Aurora.

Durante la visita, el director general de Proindustria, Rafael Cruz Rodríguez, destacó la dimensión estratégica de la institución y el alcance de su gestión, al señalar que “cuando asumí la dirección de Proindustria entendí que no estaba al frente de una sola institución, sino de 25 parques industriales; es decir, de 25 ciudades que requieren planificación, infraestructura y condiciones adecuadas para atraer inversión y generar empleos”.

En ese sentido, subrayó que la recuperación de naves industriales ha tenido un impacto directo en el uso eficiente de los recursos públicos, al indicar que “la recuperación de naves ha significado un ahorro de miles de millones de pesos al Estado dominicano, ya que la construcción de una sola nave puede representar una inversión de entre 55 y 60 millones de pesos”.

Asimismo, Cruz Rodríguez resaltó el potencial de crecimiento del Parque Industrial de La Vega y su impacto en el desarrollo económico de la provincia, afirmando que “este parque está llamado a seguir creciendo; con las naves recuperadas y los proyectos en curso, proyectamos alcanzar entre 6,000 y 7,000 empleos, reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo económico de La Vega y la generación de oportunidades para su gente”.

De su lado, el ministro Sanz Lovatón resaltó que este parque de zona franca tiene un potencial inmenso, añadiendo que, como incumbente del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), su misión esencial es promover el comercio y la industria del país.

“Úsennos para resolver este problema puntual que hemos tratado hoy, pero también úsennos para identificar oportunidades, para abrir caminos y hacer cosas nuevas. Estamos viviendo un momento muy específico. Si lo aprovechamos, haremos de la República Dominicana no solo una potencia turística o deportiva (que ya lo somos), sino el granero de América y la fábrica de América”, manifestó. .

El Parque Industrial de La Vega es considerado un activo estratégico del Estado dominicano para la generación de empleos y el fortalecimiento del sector industrial, bajo un modelo de colaboración entre el sector público y privado.

En cuanto a la composición empresarial, el parque presenta una alta concentración en el sector textil, que representa el 52.17 % de las empresas instaladas. Le siguen las industrias del tabaco, con un 17.39 %, así como los sectores de reciclaje y serigrafía, ambos con un 8.69 %. En menor proporción se encuentran las empresas de calzado, perchas y tecnología, cada una con un 4.35 %, lo que evidencia una matriz productiva diversificada con predominio manufacturero.