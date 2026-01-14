¿Cómo mide el Banco Central la actividad económica y su impacto en el PIB?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD), en el interés de mantener debidamente edificados a los agentes económicos y al público en general y en su calidad de responsable de la compilación del sistema de cuentas nacionales del país, considera oportuno realizar algunas precisiones técnicas sobre la metodología de medición de la actividad económica intermediación financiera, seguros y actividades conexas y su aporte al producto interno bruto (PIB), sustentadas en las mejores prácticas internacionales aplicables a la elaboración de estadísticas macroeconómicas.

Marco general de las cuentas nacionales

Las cuentas nacionales constituyen un sistema estadístico integral que organiza y registra de manera coherente las transacciones económicas, permitiendo analizar la producción, la generación y distribución del ingreso y el uso de los recursos. Este sistema constituye la base para el análisis económico, la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones de los agentes económicos.

En este contexto, las cuentas nacionales con periodicidad anual se elaboran aplicando los lineamientos del Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (SCN 2008), marco metodológico internacional, elaborado en conjunto por Naciones Unidas, Comisión Europea, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial. Estas estimaciones se sustentan en investigaciones exhaustivas a nivel de empresas públicas y privadas, censos, encuestas, registros administrativos, estadísticas de producción y precios, así como en los estados financieros de las distintas unidades económicas y constituyen la base fundamental sobre el cual se estructuran los distintos componentes del sistema de cuentas nacionales, como es el caso de los agregados macroeconómicos del PIB trimestral y el indicador mensual de actividad económica (IMAE).

A partir de la estructura de las cuentas nacionales anuales se desarrollan las estimaciones de alta frecuencia, las cuales se elaboran conforme a las recomendaciones del Manual de Cuentas Nacionales Trimestrales de 2017 del FMI. Estas estimaciones permiten dar seguimiento oportuno a la evolución de las actividades económicas y facilitan la toma de decisiones de política en la coyuntura, preservando coherencia conceptual y metodológica con las cuentas anuales.

Es importante destacar que, para la compilación del sistema de cuentas nacionales, el Banco Central ha contado con la asistencia técnica de consultores externos y de organismos internacionales, especialmente del Fondo Monetario Internacional