¿ ¿Cómo influye la incertidumbre mundial en la economía dominicana?

El economista Antonio Ciriaco,analizó el panorama económico de la República Dominicana al inicio de 2026, destacando los efectos de la incertidumbre global y las tensiones políticas en la región del Caribe.

“Siempre es de rigor hacer un repaso en este inicio de año, que ha entrado con mucha fuerza por los efectos externos, especialmente el tema de Venezuela. Esa incertidumbre global se traslada bastante a la parte regional”, señaló Ciriaco entrevistado en el programa Uno + Uno de Teleantillas.

El experto explicó que las decisiones del presidente estadounidense Donald Trump sobre el petróleo y su señalamiento a países como Colombia, México y Cuba colocan indirectamente a la República Dominicana en el centro de un escenario de tensión. “Aunque no estamos directamente involucrados, eso genera tensión o posible tensión en la gente”, afirmó.

Turismo e inversión extranjera bajo presión

Ciriaco advirtió que, aunque los precios del petróleo podrían mantenerse bajos en el corto plazo, esta situación “le genera situaciones embarazosas a un sector tan importante como el turismo” y también podría afectar el flujo de inversión extranjera en la región.

“El Caribe enfrenta conflictos que afectan el flujo de turistas y de inversión. Eso acompaña el inicio de la actividad económica dominicana, cuya proyección está estimada por el Banco Central en 4 y 4.5 %”, explicó.

Crecimiento económico y tasas de interés

El economista recordó que en 2025 las proyecciones iniciales de crecimiento fueron ajustadas a la baja. “Se habló de un crecimiento de 4.5 %, pero terminamos posiblemente en 2.2 o 2.3, porque hubo situaciones internas y externas que impactaron”, dijo.

También comparó la situación dominicana con la de Centroamérica, donde las tasas de interés suelen ser más bajas. “Ojo con eso, porque tradicionalmente las tasas de interés en la gran mayoría de los países centroamericanos son mucho más bajas que en la República Dominicana, incluso por las mismas estructuras de la economía. En el caso de El Salvador, que está dolarizado, eso influye mucho”, puntualizó.

Construcción y costos de insumos

Finalmente, Ciriaco destacó el impacto de los altos precios de los insumos y del costo del dinero en sectores clave como la construcción. “La construcción fue impactada por el alto precio de los insumos y del coste del dinero, lo que afecta directamente a la estructura productiva”, concluyó.