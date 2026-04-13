MAP ordena medidas especiales y teletrabajo en zonas en alerta por lluvias

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El Ministerio de Administración Pública (MAP), en su calidad de órgano rector del empleo público, dispuso la adopción de medidas administrativas especiales en las provincias declaradas en alerta amarilla y verde, con el fin de preservar la seguridad de las y los servidores públicos que habitan en zonas vulnerables.

En un comunicado, el MAP informó a todos los órganos y entes de la Administración Pública que, en atención a las condiciones climáticas adversas reportadas por los organismos competentes, se flexibilice la jornada laboral del personal, especialmente para aquellos servidores públicos que residan en zonas vulnerables, de difícil acceso o que puedan verse afectados por las condiciones climáticas actuales.

La institución recomendó que, en la medida de lo posible, se implemente la modalidad de trabajo a distancia (teletrabajo), garantizando la continuidad de los servicios públicos y priorizando el uso eficiente de los recursos tecnológicos disponibles en cada institución.

Señaló que, las máximas autoridades institucionales deberán adoptar medidas de flexibilidad en los horarios de entrada y salida, así como considerar justificaciones válidas en los casos en que los servidores públicos enfrenten dificultades para trasladarse a sus centros de trabajo debido a la situación.

En el comunicado, el MAP indica que de esta disposición quedan exceptuados aquellos órganos y entes que prestan servicios esenciales, tales como salud, seguridad, atención de emergencias y otros que no puedan ser interrumpidos, los cuales deberán asegurar la continuidad de sus operaciones conforme a sus protocolos internos.

La entidad explica que esta decisión se fundamenta en el deber del Estado de proteger la vida, la seguridad y la salud de los servidores públicos, así como de garantizar la adecuada prestación de los servicios a la ciudadanía.

El MAP exhortó a todas las instituciones a mantenerse atentas a las informaciones oficiales y a actuar con la debida diligencia y responsabilidad ante la situación.