Vaguada
MAP ordena medidas especiales y teletrabajo en zonas en alerta por lluvias
La institución recomendó que, en la medida de lo posible, se implemente la modalidad de trabajo a distancia (teletrabajo), garantizando la continuidad de los servicios públicos y priorizando el uso eficiente de los recursos tecnológicos disponibles en cada institución.
El Ministerio de Administración Pública (MAP), en su calidad de órgano rector del empleo público, dispuso la adopción de medidas administrativas especiales en las provincias declaradas en alerta amarilla y verde, con el fin de preservar la seguridad de las y los servidores públicos que habitan en zonas vulnerables.
En un comunicado, el MAP informó a todos los órganos y entes de la Administración Pública que, en atención a las condiciones climáticas adversas reportadas por los organismos competentes, se flexibilice la jornada laboral del personal, especialmente para aquellos servidores públicos que residan en zonas vulnerables, de difícil acceso o que puedan verse afectados por las condiciones climáticas actuales.
La institución recomendó que, en la medida de lo posible, se implemente la modalidad de trabajo a distancia (teletrabajo), garantizando la continuidad de los servicios públicos y priorizando el uso eficiente de los recursos tecnológicos disponibles en cada institución.
El País
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Señaló que, las máximas autoridades institucionales deberán adoptar medidas de flexibilidad en los horarios de entrada y salida, así como considerar justificaciones válidas en los casos en que los servidores públicos enfrenten dificultades para trasladarse a sus centros de trabajo debido a la situación.
En el comunicado, el MAP indica que de esta disposición quedan exceptuados aquellos órganos y entes que prestan servicios esenciales, tales como salud, seguridad, atención de emergencias y otros que no puedan ser interrumpidos, los cuales deberán asegurar la continuidad de sus operaciones conforme a sus protocolos internos.
La entidad explica que esta decisión se fundamenta en el deber del Estado de proteger la vida, la seguridad y la salud de los servidores públicos, así como de garantizar la adecuada prestación de los servicios a la ciudadanía.
El MAP exhortó a todas las instituciones a mantenerse atentas a las informaciones oficiales y a actuar con la debida diligencia y responsabilidad ante la situación.