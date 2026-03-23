El mundo reacciona: lo que sube y cae tras el anuncio de Donald Trump sobre Irán

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió a los mercados al anunciar que ordenó posponer durante cinco días todos los ataques contra la infraestructura energética iraní.

El giro, acompañado de la afirmación de que se han mantenido “conversaciones productivas” con Teherán, desató un cambio brusco en el sentimiento global: el dólar perdió fuerza, las bolsas repuntaron y el petróleo se estabilizó en torno a los 100 dólares por barril.

El dólar retrocede

DolaresFélix Rojas

El índice del dólar (USDIDX) cayó con fuerza (-0,6%), frenando la reciente búsqueda de refugio en la divisa estadounidense. La expectativa de una escalada militar había impulsado al dólar como activo seguro, pero la pausa anunciada por Trump redujo la aversión al riesgo y provocó una reversión inmediata.

• Libra esterlina: +0,5% frente al dólar.

• Euro: +0,2%, hasta 1,158.

• Dólar australiano y neozelandés: avances moderados (+0,2%), reflejando un trasfondo económico aún débil.

El efecto “TACO” y el rebote global

PETROLEO

Los analistas bautizaron como “efecto TACO” (Trump Announcement Change Outlook) el giro en los mercados. La percepción de menor riesgo de disrupciones energéticas impulsó un rebote global:

• DAX (Alemania): +2,7%

• EU50 (Europa): +2,3%

• W20 (Polonia): +0,5%, limitado por la caída de Orlen (-4%).

Los bancos lideraron las ganancias, beneficiados por su sensibilidad al ciclo económico:

• PKO BP: +4%

• HSBC, UniCredit: +3,8%

En contraste, el sector energético sufrió correcciones:

• Shell: -3,5%

• BP: -4,1%

• Orlen: -4%

El petróleo se aferra al soporte de los 100 dólares

Aunque las acciones energéticas retrocedieron, el crudo mostró resiliencia. El barril volvió rápidamente a situarse cerca de los 100 dólares, respetando su zona de soporte.

Mientras Trump habló de “conversaciones productivas”, autoridades iraníes negaron cualquier contacto directo. Según Teherán, la decisión estadounidense responde más a amenazas de represalias contra infraestructura energética en países aliados de Occidente que a un verdadero acercamiento diplomático.

Este contraste mantiene la incertidumbre: la tregua puede ser temporal y el riesgo de escalada sigue latente.