Nace GALILEO: La primera firma de contabilidad inteligente para MIPYMES en RD

Con el objetivo de transformar la gestión financiera de los emprendedores dominicanos, llega al mercado Galileo, una firma de servicios contables de nueva generación.

A diferencia de las firmas tradicionales o los softwares de autogestión, Galileo se posiciona como una solución de “igualas contables inteligentes” que combina la supervisión de expertos fiscales con la potencia de la inteligencia artificial para ofrecer un servicio más rápido, preciso y al menor costo del mercado.

Galileo surge para resolver los problemas críticos que enfrentan las MiPymes hoy: la falta de tiempo, el desconocimiento de las obligaciones fiscales y los altos costos de las igualas tradicionales.

La firma no entrega una plataforma compleja al cliente; en su lugar, ofrece una interacción simplificada y automatizada a través de canales cotidianos como Telegram y correo electrónico.

Este nuevo modelo de servicio funciona a través de agentes de inteligencia artificial especializados en normativa dominicana.

Galileo automatiza la extracción de datos de facturas y comprobantes, clasifica transacciones y valida la consistencia fiscal. Esta tecnología permite preparar en minutos procesos de digitación y conciliación que a un contable promedio le tomaría horas, logrando un ahorro de tiempo superior al 80–90% en las tareas operativas.

Sin embargo, el factor humano sigue siendo central. “Galileo utiliza una combinación de modelos de lenguaje avanzados (LLMs) y algoritmos propietarios para procesar la data, pero todo opera bajo la supervisión de expertos para asegurar el cumplimiento”, explican sus fundadores.

La tecnología es un desarrollo propio que integra modelos globales con código diseñado específicamente para la normativa tributaria de la República Dominicana.

La propuesta de valor de Galileo abarca la gestión fiscal completa para negocios formales o en proceso de formalización:



Preparación y envío de formularios fiscales (como 606 y 607).

Conciliación bancaria automática y cruce con comprobantes fiscales.

Informes automáticos de rendimiento financiero personalizados.

Un portal exclusivo para visualizar reportes, estados de cuenta y facturas procesadas.

Consciente de la sensibilidad de la información financiera, Galileo opera bajo la certificación SOC 2, garantizando estándares internacionales de seguridad, encriptación y confidencialidad de los datos de sus clientes. Rodrigo Delgado, CEO de la firma, destaca que la misión de Galileo va más allá de la contabilidad: “Creemos en la innovación como herramienta de inclusión financiera y en la tecnología como habilitador del crecimiento empresarial”.

Bajo la promesa de “Tu contabilidad, más fácil, completa y a mitad del costo”, Galileo invita a las MiPymes dominicanas a delegar su carga fiscal en manos expertas potenciadas por tecnología, permitiéndoles enfocarse en lo que realmente importa: hacer crecer su negocio.