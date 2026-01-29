Experto cree que reglamento de generación distribuida es muy positivo

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

El experto eléctrico Augusto Bello consideró el reglamento de generación distribuida de la Superintendencia de Electricidad (SIE), que regula la instalación de paneles solares en viviendas, comercios y otras edificaciones en el país, como muy positivo para el país, luego de años de discusión.

Sostuvo que el reglamento introduce mejoras en la experiencia del cliente y en la experiencia del cliente y la transparencia del proceso.

Señaló que el reglamento conserva el esquema de medición neta, permitiendo que el cliente siga recibiendo crédito por la energía que genera y exporta a la red.

“Ahora el cliente recibirá la retribución total del crédito anual por la energía excedente inyectada a la red. En lugar del 75 % establecido anteriormente, el nuevo reglamento estipula el retorno de un 100 %.” destaca.

Asegura que el reglamento elimina el límite del 15 % de penetración por circuito, lo que permite una mayor integración de sistemas solares, en beneficios del cliente.

El gerente general de la empresa AABI Group afirmó que la creación de una plataforma digital para gestionar integralmente los proyectos garantizará mayor transparencia, accesibilidad y rapidez en las solicitudes, reduciendo el tiempo de respuesta de hasta cuatro meses a un máximo de 45 días.

Resaltó la instalación sin costo del medidor bidireccional por parte de la empresa distribuidora a los clientes.

Si el cliente decide adquirirlo directamente, deberá ser reembolsado, previa verificación de este por parte del Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal), sostuvo.

El cliente podrá optar por la modalidad de no inyección de excedentes, siempre que lo haya notificado previamente a la empresa distribuidora, lo cual no implica ningún costo para el usuario, dijo.

Resaltó que el reglamento define con precisión cómo se reflejará en la factura tanto el consumo como el crédito por energía inyectada.

Señaló que para no afectar a quienes ya tienen acuerdos firmados o proyectos aprobados, se establece un periodo de gracia de 5 años antes de que las nuevas disposiciones económicas les apliquen totalmente a los clientes.

Recordó que el objetivo principal del reglamento es establecer los requisitos y procedimientos técnicos, legales y económicos que rigen a los usuarios que generan su propia electricidad, principalmente de fuentes renovables, y desean conectarse a las redes de las empresas distribuidoras.

Afirmó que el reglamento no aplica a usuarios cuyos precios no estén regulados y que adquieran energía en el mercado mayorista.

Señaló que la Superintendencia de Electricidad realizará una supervisión continua y las empresas distribuidoras deben remitir listados mensuales de nuevos proyectos.