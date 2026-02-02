¿A qué obligan los primeros acuerdos recíprocos?

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

En las negociaciones con Estados Unidos para la suscripción de acuerdos recíprocos, el primer peldaño fue escalado en noviembre por cuatro países de América Latina —Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala—, al anunciar, de manera individual, el establecimiento de un marco para dichos acuerdos.

El fin de semana recién concluido, dos de esos cuatro países —El Salvador y Guatemala— ascendieron al segundo peldaño: la firma de los acuerdos, mediante la cual el proceso entra en una etapa de mayor compromiso.

Deja así de ser una mera declaración de intenciones o una hoja de ruta, para convertirse en un tratado formalmente negociado, aunque aún no vigente, a la espera de escalar el tercer y último peldaño: la ratificación legal.

Estos acontecimientos conminan a República Dominicana a prestar mayor atención a la invitación formulada por la embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos, durante su presentación ante la Cámara Americana de Comercio, en diciembre pasado, para que el país se involucre de manera activa en la elaboración de argumentos que persuadan a la Administración Trump sobre la conveniencia de suscribir un acuerdo recíproco bilateral.

Ya se han producido reacciones dentro de la comunidad inversionista. El Consejo Nacional de Organizaciones Textiles de Estados Unidos (NCTO, por sus siglas en inglés) señaló que el pacto “ayudará a fortalecer una cadena vital de coproducción textil y de confecciones entre Estados Unidos y el hemisferio occidental”.

Este tipo de acuerdos no solo permite obtener el codiciado beneficio de la eliminación del arancel recíproco del 10 % establecido por la Administración Trump. Su alcance es mucho más profundo: abarca seguridad, inversión de largo plazo, cadenas de suministro, cooperación política y regulatoria, así como confianza institucional. En otras palabras, mientras en un acuerdo comercial se negocian cláusulas, en uno estratégico se compromete la palabra.