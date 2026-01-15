OIT: calidad del empleo se ha ralentizado de manera significativa

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

Casi 300 millones de trabajadores continúan viviendo en situación de pobreza laboral extrema, y 2.100 millones permanecen en el empleo informal, a menudo sin acceso a derechos básicos, protección social o seguridad de ingresos, lo que refleja que las mejoras en la calidad del empleo se han ralentizado de forma significativa.

El dato está en el informe Tendencias Sociales y del Empleo 2026, de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), que señala, además, que más allá del desempleo, la brecha mundial de empleo —que abarca a las personas que desean un empleo remunerado pero no pueden acceder a él— se prevé que alcance los 408 millones de personas en 2026.

“Esta cifra pone de manifiesto un nivel de demanda de trabajo no satisfecha muy superior al que refleja el desempleo por sí solo”, precisa.

Dice que el crecimiento de los salarios reales y de los ingresos laborales aún no se ha recuperado plenamente de los recientes choques inflacionarios, lo que limita las mejoras en los niveles de vida.

A pesar de esto, el informe indica que se prevé que la tasa mundial de desempleo se mantenga sin cambios en 4,9% en 2026, lo que apunta a una resiliencia persistente de los principales indicadores del mercado laboral tras la recuperación posterior a la pandemia.

Sin embargo, añade, esta estabilidad no debe interpretarse como un retorno a condiciones saludables del mercado de trabajo.

“Bajo la superficie, los avances en la calidad del empleo se han estancado, las desigualdades siguen profundamente arraigadas y los mercados laborales están cada vez más expuestos a riesgos económicos, demográficos y tecnológicos a escala mundial que podrían socavar rápidamente los logros actuales”, menciona.