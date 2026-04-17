Xiomari Veloz es nominada a Premios El Galardón por su programa “Pura Fe”

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La pastora Xiomari Veloz fue nominada a Premios El Galardón por su programa radial “Pura Fe”, un espacio de oración y reflexión cristiana que lleva casi tres años al aire por Pura Vida 92.9 FM, en horario de 7:00 a 8:00 de la mañana.

El programa, que se transmite diariamente, se ha convertido en un referente espiritual para miles de personas dentro y fuera de la República Dominicana. Según expresó la pastora, este espacio ha impactado a niños, adultos, empresarios, políticos, cristianos y no cristianos, quienes han compartido testimonios sobre milagros, sanidad, transformación de vida y acompañamiento en momentos difíciles.

Veloz destacó que durante la pandemia, así como en procesos de enfermedad, duelo y pérdidas familiares, la palabra compartida en “Pura Fe” sirvió de consuelo y fortaleza para muchas personas.

En ese sentido, oyentes de distintas localidades del país aseguran que ese horario se ha convertido en su “refrigerio espiritual”, pues la Palabra de Dios les acompaña en medio de luchas, necesidades, enfermedad y dolor, convirtiéndose en alimento para el alma.

“La oración es algo tan poderoso y bueno. Muchas vidas nos han dado testimonio de que han conocido al Señor, y de que este programa ha sido su iglesia”, afirmó la pastora.

Asimismo, señaló que el alcance del espacio ha trascendido los hogares, llegando también a carros públicos, taxis, hospitales, aeropuertos e incluso a dominicanos en el extranjero, especialmente en ciudades como Nueva York y New Jersey, donde muchas personas escuchan el programa camino al trabajo mientras oran y reciben fortaleza espiritual.

Nominadas

La pastora Xiomari Veloz manifestó su gratitud a Dios por el don que ha depositado en ella para llevar una palabra de bendición y sanación, resaltando testimonios de personas que, en momentos decisivos de sus vidas, han recibido dirección espiritual a través del programa.

Finalmente, agradeció a los ministros, al equipo de trabajo, a la prensa, a la congregación, a los pastores invitados y a todos los que durante estos casi tres años han estado intercediendo y apoyando este ministerio radial.

“Ha sido una bendición maravillosa, y ni yo ni mis generaciones tendremos cómo agradecer al Señor todo lo que ha hecho a través de este programa”, concluyó.