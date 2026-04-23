ONAPI realiza conferencia magistral al conmemorarse el Día Mundial de la Propiedad Intelectual

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La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) realizó una conferencia magistral en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, con el propósito de impulsar la innovación tecnológica, el diseño y la comercialización de marcas, a través de patentes en el sector deportivo.

El evento fue encabezado por el director general de la ONAPI, doctor Salvador Ramos, quien destacó que el ámbito deportivo se traduce en la protección de marcas de derechos, registro de diseños industriales e incluso en la gestión estratégica de la imagen de los que promueven el conocimiento y el uso adecuado de la PI.

La Organización Mundial de la Propiedad intelectual (OMPI), jugó un papel fundamental al celebrar la Propiedad Intelectual junto a la ONAPI, para sensibilizar la importancia de proteger las marcas y patentes a nivel nacional e internacional.

La conferencia fue impartida por la consultora de la OMPI, Natalia Delfino, bajo el tema ‘’La Propiedad Intelectual como motor de innovación y creación de valor en el sector deportivo’’, quien resaltó en su exposición numerosas orientaciones acerca de cómo proteger innovaciones en el mundo del deporte.

Delfino expresó que es importante entender el deporte como sistema de activos cuando el talento no captura el valor, además desarrolló puntos clave del tema central sobre cómo se monetiza en la economía digital, qué oportunidades hay para la región Latinoamérica y el Caribe en particular en la República Dominicana.

El viceministro de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Jorge Morales, en esos términos manifestó que a través de instituciones como la ONAPI se viene a ser frente a desafíos que hoy en día se tiene con la propiedad intelectual para el registro de marcas deportivas.

Con la propiedad intelectual es posible proteger y promover las invenciones, los diseños, las marcas y las historias que impulsan al mundo del deporte, inspiran a los atletas y unen a los aficionados.

A través de patentes, marcas y derechos de autor, se protegen equipamientos, identidades de equipos y transmisiones, fomentando la inversión y generando valor económico sostenible.

En el evento estuvieron presentes viceministros del MICM, representantes de consejo empresarial, decanos jurídicos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), así como también representantes del comisionado del béisbol dominicano y de ligas dominicanas de béisbol y funcionarios de la ONAPI.

Con esta conferencia la ONAPI contribuye a concientizar la importancia de gestionar los activos intangibles, posicionando al deporte no solo como una disciplina competitiva, sino también como una industria capaz de generar valor, inversión y crecimiento económico para el país.