Optimismo en empresas, pero persisten desafíos

A pesar de que un 89% de directivos de empresas proyecta un crecimiento en sus negocios, persisten desafíos como las disrupciones tecnológicas, presiones regulatorias y la creciente demanda de sustentar sus prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).

Así lo arrojó el estudio “Perspectivas Regionales y de Negocio 2026 de KPMG”, que consultó a más de 200 ejecutivos de Centroamérica y República Dominicana.

El estudio revela una paradoja, debido a que indican que existen oportunidades de crecimiento, pero también amenazas concretas que ponen en riesgo la rentabilidad empresarial y millones de empleos en la región. En ese sentido, Luis Laguerre, socio director de KPMG Panamá, expresó que “considerando que 89% de las organizaciones proyectan crecimiento en sus ventas para 2026, podemos vislumbrar señales claras de confianza en la región. Este optimismo nos confirma que, aún en un entorno desafiante, Centroamérica y República Dominicana tienen la capacidad de adaptarse y prosperar”.

Otros retos para las empresas que revela el informe para mantener la competitividad son la atracción de inversión nacional y extranjera (60%), implementar políticas públicas que impulsen la inversión privada (44%) y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas (42%).

En materia fiscal, destacan varios factores que inciden en su capacidad de cumplimiento. La complejidad y carga administrativa para cumplir con las obligaciones fiscales en tiempo y forma es un desafío para el 57%, seguidas de la ejecución de procesos de fiscalización por parte de las autoridades (39%) y las limitaciones en las capacidades técnicas del personal del área fiscal (29%).

Asimismo, 43% señala los cambios regulatorios locales o globales como el mayor riesgo fiscal, mientras que 19% identifica como tal la falta de automatización en los procesos tributarios.