Luis Abinader revela la fecha en la que inaugurará la línea 2-C del Metro de Santo Domingo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader, anunció este martes que será el próximo 24 de febrero cuando inaugurará la línea 2-C del Metro de Santo Domingo, la cual se extiende desde la estación María Montes, en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, hasta el municipio de Los Alcarrizos.

“Lo inauguramos el 24, pero también tenemos muchas sorpresas antes del 27 y que, obviamente, también lo vamos a mencionar después”, manifestó.

Abinader explicó que, durante el período de prueba, el servicio en esa nueva línea será gratuito.

Las declaraciones del mandatario fueron ofrecidas durante una entrevista en la cobertura del programa Panorama en Duquesa.

Sobre la obra

La extensión de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo hacia Los Alcarrizos, conocida como la Línea 2C, se proyecta como una de las obras de infraestructura más trascendentales de la ciudad. Con un tramo de 7.3 kilómetros, esta ampliación contará con la construcción de cinco estaciones estratégicamente ubicadas para maximizar el acceso y la movilidad de la población.

Este proyecto tendrá un impacto significativo en la calidad de vida de más de un millón de habitantes, beneficiando directamente a más de 14 comunidades. La nueva línea no solo facilitará el transporte, sino que también reducirá considerablemente la congestión vehicular en una de las rutas más transitadas de la capital.

Además, la obra incluye la construcción de una marginal adyacente al viaducto, así como la adecuación de las vías circundantes, lo que mejorará la conectividad y flujo vehicular desde Los Alcarrizos hasta el kilómetro 9 de la Autopista Duarte, donde se encuentra la estación María Montez. Esta intervención es clave para aliviar la presión sobre la infraestructura vial existente, promoviendo un tránsito más fluido y eficiente para todos los usuarios.