3 razones que mantienen a muchas mujeres fuera de los gobiernos locales

Mientras algunos toman decisiones en los gobiernos locales, muchas mujeres todavía no logran llegar a esos espacios por razones que no se ven en las boletas electorales.

La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, explicó tres razones detrás de esta brecha durante el “Diálogo interinstitucional por la participación de las mujeres en la gobernanza local”, organizado por la Liga Municipal Dominicana

1. Responsabilidades de cuidados en el hogar

“Para ocupar espacios en la gobernanza local aún existen desafíos importantes que tienen que ver con la vida cotidiana de la mujer y las responsabilidades del cuidado”, señaló.

“Cuando un familiar se enferma, cuando hay un niño menor de edad en el hogar, ¿quién es el responsable del enfermo, de adultos mayores y de niños? Las mujeres. Evidentemente eso ocupa tiempo que no les permite participar de igual manera que los hombres”, explicó.

2. Financiamiento

En segundo lugar, indicó que el costo del financiamiento y la visibilidad que exige una campaña electoral sigue siendo una barrera para muchas mujeres.

3. Cultura de desigualdad

También señaló que persiste “una cultura que no facilita o que no necesariamente entiende el derecho que debe tener la mujer de participar”, aunque aseguró que se está trabajando para cambiar esa realidad.

“Esta es una sociedad donde hombres y mujeres deben vivir en igualdad y garantizar los espacios de las mujeres no solo en las posiciones electivas, sino también en las direcciones de los ayuntamientos, en los espacios de incidencia y también de vocería pública es vital”, afirmó.

Embajadora de Canadá cita importancia

En ese mismo escenario, la embajadora de Canadá en República Dominicana, Jacqueline DeLima Baril, sostuvo que “el desarrollo local solo es sostenible cuando es inclusivo y cuando las mujeres participan en los espacios donde se toman las decisiones que afectan sus comunidades”.

Agregó que la participación de las mujeres es necesaria porque “cuando las mujeres son parte de la conversación y de la solución, los procesos de paz son duraderos, el crecimiento económico es más inclusivo y el desarrollo social se acelera”.

Por su parte, el presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D’Aza, destacó que este tipo de encuentros permite identificar acciones para avanzar en la gestión de los gobiernos locales y atender las necesidades diferenciadas de las mujeres.