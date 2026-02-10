Día Nacional del Folklore: raíces, tradiciones y expresiones culturales dominicanas

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Bailar al ritmo del merengue y la bachata, saborear un plato de arroz, habichuelas y carne, saludar con un “dime a ver, ¿cómo ta’ la cosa?” o llevar esa bonhomía que nos distingue son expresiones cotidianas del folklore dominicano. Son gestos simples, pero cargados de identidad.

El folklore es, en esencia, el saber de un pueblo: sus costumbres, su manera de hablar, de moverse y de relacionarse. Por eso, el dominicano se reconoce donde quiera que va.

El folklorista Dagoberto Tejada explica que fue el 10 de febrero de 1946 cuando por primera vez apareció escrita en República Dominicana la palabra folklore, un término que significa literalmente “el saber popular”.

Es decir, lo que sabe y transmite el pueblo: la manifestación viva de la dominicanidad, de lo que nos representa como nación.

“Hay una manera de ser que nos identifica como dominicanos. Es la gesticulación, más que la palabra, porque incluso las palabras adquieren otro significado a nivel cotidiano”, señala Tejada.

Mucho más que música y baile

El folklore es el conjunto de creencias, prácticas y costumbres tradicionales de una cultura. En República Dominicana se expresa a través de la artesanía, la música, el vestuario, la forma de hablar y de comportarse de su gente.

Una de sus manifestaciones más visibles es el carnaval, donde se mezclan historia, creatividad y crítica social. También se refleja en los ritmos que nos representan ante el mundo: el merengue y la bachata.

Pero el folklore dominicano no solo se baila ni se canta: también se habla.

El dominicano y su propio idioma

Los dominicanos le hemos dado significados únicos a muchas palabras y expresiones, creando un lenguaje cotidiano que dice tanto como cualquier baile típico. Algunos ejemplos:

Gato: ladrón.

Atronao’: persona que ha perdido la razón.

Tíguere: alguien astuto, hábil o “avispao”.

Pariguayo: persona ingenua, fácil de engañar.

Palomo / hacer una palomería: actuar de forma imprudente o inmadura.

Dame banda: déjame tranquilo; no me molestes.

Tato: sí, de acuerdo.

Vaina: palabra multifacética que puede referirse a casi cualquier cosa o situación.

Dame lu’: aclárame algo o incluso un saludo.

Se fue a pique: se canceló o fracasó.

Guindar los tenis: fallecer.

Un viaje: gran cantidad.

Un chin: muy poco.

Pila: mucho.

Bultero / hacer bulto: presumir algo que no se tiene.

Guayar la yuca: pasar dificultades o sacrificios.

Agallú: persona acaparadora.

Mareo: cuando alguien inventa excusas o dice mentiras.

Se le cruzaron los cables: perdió el control o actuó de forma inadecuada.

Quillao’: enojado.

Guapo: valiente o problemático; también molesto.

De lo mío: persona cercana, de confianza.

Pana: amigo.

Poner huevo: cometer un error.

Tumba eso: olvida o ignora el tema.

To’ frío: todo está bien.

Bajo perfil: persona tranquila, sin conflictos.

Privar o dársela: presumir demasiado.

Identidad que se vive

El folklore dominicano no está solo en los libros ni en las fechas conmemorativas. Vive en la calle, en la mesa, en la música, en el habla diaria y en esa forma tan nuestra de ver la vida. "Qué lo qué, ¿te gustó el tema?