El internacionalista y politólogo Luis González advirtió sobre la necesidad de que la República Dominicana asuma un mayor control de sus recursos naturales, especialmente del oro, en momentos en que la onza se cotiza en alrededor de 5,600 dólares y mantiene una tendencia alcista en el mercado internacional.

González explicó que las divisas fiat, como el dólar, el euro, el yen, el yuan y el peso dominicano, están perdiendo valor y credibilidad, lo que impulsa a los inversionistas a refugiarse en activos seguros como el oro. En ese contexto, recordó que el país cuenta con una de las minas más importantes de América Latina, actualmente explotada por la empresa Barrick Gold.

Aunque reconoció el papel de la compañía, sostuvo que el contrato vigente debe ser revisado para garantizar mayores beneficios al país. Propuso incluso la apertura de un concurso internacional que permita negociar condiciones más favorables y otorgue al Estado dominicano un mayor control sobre el mercadeo y la venta del mineral.

“El oro es un recurso fundamental que pertenece a los dominicanos. Con el precio actual, se podría pagar la deuda y estabilizar la economía nacional”, afirmó González, al tiempo que aclaró que no se trata de expropiar ni de mal administrar, sino de contratar de manera responsable a empresas con capacidad para explotar el recurso bajo términos más justos.

Finalmente, el politólogo hizo un llamado a los políticos dominicanos para que trabajen en favor del interés nacional y asuman con seriedad la defensa de los recursos estratégicos del país.