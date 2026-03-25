Pan y otros productos derivados de la harina "deben" aumentar de precio en República Dominicana

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

En medio del conflicto en Medio Oriente, la presión económica seguirá sintiéndose en República Dominicana. Radhamés Bruno, presidente de la Cooperativa de Servicios Múltiples Procesadores de Harina (Cooproharina), informó que los productos derivados de la harina "deben" de aumentar de precio ante el alza sostenida de los costos.

“Todos los productos derivados de la harina deben aumentar su precio porque el costo ha subido en más de un 40%”, indicó.

El dirigente explicó que la situación forma parte de un contexto de crisis que impacta tanto al país como al escenario internacional, por lo que llamó al Gobierno a buscar soluciones conjuntas que reduzcan el impacto en la población.

“Estamos en un momento de crisis y somos parte de la realidad que está viviendo el país y el mundo. Llamamos a las autoridades a que se sienten con la institución y que pueda ser menos agravioso para la población”, señaló.

No obstante, precisó que los incrementos no obedecen únicamente al conflicto en Medio Oriente, sino que responden a aumentos acumulados desde meses anteriores. “Son incrementos que han venido subiendo constantes”.

Pan y otros productos derivados de la harina aumentarán de precio en República Dominicana

Bruno indicó que, en busca de alternativas para mitigar la situación, el sector ha remitido comunicaciones al presidente Luis Abinader y al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, en las que plantean distintas propuestas para enfrentar la problemática.

Entre las medidas sugeridas al Estado figuran el otorgamiento de subsidios y la reconversión tecnológica del sector productivo.

“Como sector, lo más importante es que podamos seguir vivos. Nacimos en una crisis y hemos visto bastantes crisis. Vamos a superar esta”.