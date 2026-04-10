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Incremento

Pérdidas energía de las EDE subieron a 38.9% en enero

Las pérdidas de Edenorte fueron de 25.9%, las de Edesur alcanzaron 31.8% y las de Edeeste llegaron a 56.2%

Las pérdidas de energía de Edeeste: 56.2%.

Las pérdidas de energía de Edeeste: 56.2%.

Ubaldo Guzmán Molina
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Ubaldo Guzmán Molina

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Las pérdidas de energía de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) alcanzaron el 38.9% en enero pasado, con un aumento de 1.5 puntos porcentuales en relación con igual período del año pasado.

Las pérdidas de Edenorte fueron de 25.9%, para un aumento de 0.7%, las de Edesur alcanzaron 31.8%, con un incremento de 1.2%; y las de Edeeste llegaron a 56.2%, con un alza de 1.8%.

Pese a esos niveles de pérdidas, los gastos operativos y el número de empleados se incrementaron. Los gastos operativos de las EDE fueron de US$35.4 millones, con un aumento de US$2.5 millones (+7.6%). La cantidad de empleados pasó de 7.631 a 7, 640. El mayor incremento lo registró Edeeste, con 16. Las inversiones de las EDE ascendieron a US$13.9 millones, con un incremento de US$3 millones. Los mayores aumentos se registraron en Edenorte y Edesur.

Según el informe de desempeño del sector eléctrico del Ministerio de Energía y Minas, los cobros de energía de las EDE alcanzaron los US$154.0 millones, con una reducción de US$3.7 millones (-2.3%) en relación con enero de 2025.

La facturación por compra de energía fue de US$248.3 millones, mientras que la facturación por venta de energía ascendió a US$153.9 millones, lo que representa una diferencia de US$94.4 millones. La cantidad de clientes facturados pasó de 2,954,215 a 2,956,966, para un aumento de 2,751, mientras los clientes Bonoluz pasaron de 544.769 a 553,694.

Sobre el autor
Ubaldo Guzmán Molina

Ubaldo Guzmán Molina

Egresado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha realizado numerosos cursos, entre ellos uno sobre Géneros Periodísticos, impartido por Miguel Ángel Bastenier en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Alérgico al protagonismo y al exhibicionismo.
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