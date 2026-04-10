Pérdidas energía de las EDE subieron a 38.9% en enero

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

Las pérdidas de energía de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) alcanzaron el 38.9% en enero pasado, con un aumento de 1.5 puntos porcentuales en relación con igual período del año pasado.

Las pérdidas de Edenorte fueron de 25.9%, para un aumento de 0.7%, las de Edesur alcanzaron 31.8%, con un incremento de 1.2%; y las de Edeeste llegaron a 56.2%, con un alza de 1.8%.

Pese a esos niveles de pérdidas, los gastos operativos y el número de empleados se incrementaron. Los gastos operativos de las EDE fueron de US$35.4 millones, con un aumento de US$2.5 millones (+7.6%). La cantidad de empleados pasó de 7.631 a 7, 640. El mayor incremento lo registró Edeeste, con 16. Las inversiones de las EDE ascendieron a US$13.9 millones, con un incremento de US$3 millones. Los mayores aumentos se registraron en Edenorte y Edesur.

Según el informe de desempeño del sector eléctrico del Ministerio de Energía y Minas, los cobros de energía de las EDE alcanzaron los US$154.0 millones, con una reducción de US$3.7 millones (-2.3%) en relación con enero de 2025.

La facturación por compra de energía fue de US$248.3 millones, mientras que la facturación por venta de energía ascendió a US$153.9 millones, lo que representa una diferencia de US$94.4 millones. La cantidad de clientes facturados pasó de 2,954,215 a 2,956,966, para un aumento de 2,751, mientras los clientes Bonoluz pasaron de 544.769 a 553,694.