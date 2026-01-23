Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Economía

Banca

Persisten las brechas para sostenibilidad financiera

El informe de la SB señala que solo el 30% de los usuarios identifica productos financieros sostenibles ofrecidos por su banco.

Hay poca acción

Hay poca acción

Kelvin Pascual
Publicado por
Kelvin Pascual

Creado:

Actualizado:

A pesar de que el sistema financiero del país presenta una base sólida para avanzar hacia la sostenibilidad, aún persisten brechas significativas entre la intención, el conocimiento y el comportamiento sostenible de los usuarios y las entidades financieras.

La conclusión está en el informe “Hacia un sistema financiero inclusivo y sostenible” de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (SB).

Precisa que La mayoría de la población, el 84 %, reconoce la importancia de la sostenibilidad en los productos y servicios financieros, y un 70 % percibe un compromiso ambiental por parte de su entidad principal. Sin embargo, esta percepción positiva no siempre se traduce en conocimiento o acción concreta.

Dice que solo el 30 % de los usuarios identifica productos financieros sostenibles ofrecidos por su banco.

Sobre el comportamiento financiero sostenible, el informe de la SB explica que los resultados reflejan un desfase entre la conciencia y la acción, ya que solo tres de cada diez personas toman decisiones financieras basadas en criterios verdes.

Sobre el autor
Kelvin Pascual

Kelvin Pascual

Egresado de la UniversidadRey Juan Carlos, España, del máster Periodismo Económico y de la carrera de Periodismo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Cuenta con diplomados en Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas.
tracking