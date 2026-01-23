Persisten las brechas para sostenibilidad financiera

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

A pesar de que el sistema financiero del país presenta una base sólida para avanzar hacia la sostenibilidad, aún persisten brechas significativas entre la intención, el conocimiento y el comportamiento sostenible de los usuarios y las entidades financieras.

La conclusión está en el informe “Hacia un sistema financiero inclusivo y sostenible” de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (SB).

Precisa que La mayoría de la población, el 84 %, reconoce la importancia de la sostenibilidad en los productos y servicios financieros, y un 70 % percibe un compromiso ambiental por parte de su entidad principal. Sin embargo, esta percepción positiva no siempre se traduce en conocimiento o acción concreta.

Dice que solo el 30 % de los usuarios identifica productos financieros sostenibles ofrecidos por su banco.

Sobre el comportamiento financiero sostenible, el informe de la SB explica que los resultados reflejan un desfase entre la conciencia y la acción, ya que solo tres de cada diez personas toman decisiones financieras basadas en criterios verdes.