¿Ganaste?
Números ganadores de las loterías en este jueves 22 de enero 2026: ¿La pegaste?
Consulta los números ganadores de hoy en la Lotería Nacional y más. ¡No te quedes sin tu oportunidad de ganar!
Nacional
Juega + Pega +
19 24 24 23 10
Gana Más
30 19 65
Lotería Nacional
63 13 11
Leidsa
Pega 3 Más
04 08 00
Loto Pool
04 08 25 27 29
Super Kino TV
03 05 12 19 24 26 28 33 34 35 38 50 53 55 57 61 64 68 69 76
Quiniela Leidsa
12 51 20
Loto - Loto Más
01 03 06 09 25 37 12 02
Real
Quiniela Real
17 61 41
Loto Pool
39 12 32 45
Loto Real
05 13 14 17 26 27
RD $15,050,000
Loteka
Quiniela Loteka
80 68 92
Mega Chances
53 12 48 19 07
Americanas
New York 3:30
81 24 44
New York 11:30
87 00 77
Florida Día
93 44 98
Florida Noche
16 43 09
Mega Millions
08 47 50 56 70 12
PowerBall
11 26 27 53 55 12 2X
Primera
La Primera Día
56 91 25
Primera Noche
76 62 47
Loto 5
27 30 04 32 05 01
La Suerte
La Suerte MD
95 91 38
La Suerte MD
La Suerte 6PM
34 47 34
LoteDom
35 25 66
El Quemaito Mayor
16
King Lottery 12:30
25 27 88
King Lottery 7:30
52 75 28
Anguila
Anguila 10:00 AM
41 28 20
Anguila 1:00 PM
13 96 84
Anguila 6:00 PM
95 83 89
Anguila 9:00 PM
16 21 26