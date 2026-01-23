Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Números ganadores de las loterías en este jueves 22 de enero 2026: ¿La pegaste?

Estos son los números ganadores de las loterías de este viernes

Nacional

Juega + Pega +

19 24 24 23 10

Gana Más

30 19 65

Lotería Nacional

63 13 11

Leidsa

Pega 3 Más

04 08 00

Loto Pool

04 08 25 27 29

Super Kino TV

03 05 12 19 24 26 28 33 34 35 38 50 53 55 57 61 64 68 69 76

Quiniela Leidsa

12 51 20

Loto - Loto Más

01 03 06 09 25 37 12 02

Real

Quiniela Real

17 61 41

Loto Pool

39 12 32 45

Loto Real

05 13 14 17 26 27

RD $15,050,000

Loteka

Quiniela Loteka

80 68 92

Mega Chances

53 12 48 19 07

Americanas

New York 3:30

81 24 44

New York 11:30

87 00 77

Florida Día

93 44 98

Florida Noche

16 43 09

Mega Millions

08 47 50 56 70 12

PowerBall

11 26 27 53 55 12 2X

Primera

La Primera Día

56 91 25

Primera Noche

76 62 47

Loto 5

27 30 04 32 05 01

La Suerte

La Suerte MD

95 91 38

La Suerte MD

La Suerte 6PM

34 47 34

LoteDom

35 25 66

El Quemaito Mayor

16

King Lottery 12:30

25 27 88

King Lottery 7:30

52 75 28

Anguila

Anguila 10:00 AM

41 28 20

Anguila 1:00 PM

13 96 84

Anguila 6:00 PM

95 83 89

Anguila 9:00 PM

16 21 26

