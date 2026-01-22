Presidente del Banco BHD destaca impacto del turismo dominicano en Fitur 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Madrid, España. - El presidente del Banco BHD, Steven Puig, se dirigió a los invitados y visitantes de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, durante la inauguración del estand de la República Dominicana. Esta actividad fue organizada y encabezada por el Ministerio de Turismo, en un acto que reunió a autoridades, líderes del sector bancario y de otras industrias, y actores clave del ecosistema turístico internacional.

En sus palabras, Puig resaltó la visión del Banco BHD de acompañar de manera activa el crecimiento del turismo dominicano.

“Cada proyecto turístico que apoyamos a través de nuestra banca especializada en este sector es una oportunidad de desarrollo para nuestro país. Cada acción que realizamos en beneficio de esta industria cumple con nuestro propósito de impulsar el progreso humano haciendo una banca responsable, innovadora y cercana”, afirmó.

Durante la inauguración del estand de la República Dominicana en Fitur 2026, el presidente del Banco BHD también enfatizó que la presencia de la entidad en esta feria refleja su compromiso sostenido con la economía dominicana y con la promoción del destino país en escenarios internacionales. En este sentido, destacó el rol de BHD en el financiamiento de proyectos turísticos mediante soluciones estructuradas, préstamos sindicados y una oferta integral de servicios financieros adaptados a las necesidades del sector.

Puig señaló, además, que el respaldo al turismo constituye una apuesta estratégica por el desarrollo de las comunidades, las provincias y el país en su conjunto, al tratarse de una industria con alto impacto en la generación de empleos, la atracción de inversión y el fortalecimiento de la competitividad nacional.

Delegación de BHD en Fitur 2026

Puig preside la delegación de BHD que participa en Fitur 2026, conformada por el equipo de Banca Corporativa y Empresarial de la entidad financiera y por otros ejecutivos del Banco y del Centro Financiero BHD.

Por Banca Corporativa y Empresarial del Banco BHD, están presentes en la feria, Guillermo Méndez, su vicepresidente ejecutivo; Ariel Pérez, vicepresidente de Turismo y Servicios Conexos; Rosa Romero, vicepresidenta de Finanzas Estructuradas; Andrés Abbott, segundo vicepresidente de Turismo y Servicios Conexos, y Michael Caraballo, segundo vicepresidente de Finanzas Estructuradas. Además, Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del Banco BHD.

Eric Ramos, vicepresidente ejecutivo gerente general de BHD Puesto de Bolsa; Alvin Martínez Llibre, vicepresidente ejecutivo gerente general de AFP Siembra; Gabriel Tineo, gerente general de BHD Fondos, y José Reynoso, vicepresidente de Finanzas e Inversiones de AFP Siembra, representan a las demás empresas del Centro Financiero BHD.