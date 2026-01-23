Predicciones
Horóscopos de hoy 23 de enero 2026: consejos para cada signo y cómo manejar tu energía
Descubre cómo los astros influencian tu día: desde Aries hasta Escorpio, tu horóscopo está aquí para guiarte. ¡No te lo pierdas!
ARIES 21/03-21/04
Los reclamos que hagas a tu familia no serán bien recibidos en estos días. Te sentirás incomprendido, así que mejor piensa en otra estrategia.
TAURO 22/04-21/05
Trabajarás horas extras para conseguir todo aquello que tienes planeado. Te sentirás cansado, pero feliz cuando lo consigas.
GÉMINIS 22/05-21/06
Te sentirás con mucha lucidez mental para iniciar cambios importantes en tu vida. Continúas bajo una positiva influencia.
CÁNCER 22/06-21/07
Tu estado anímico oscilará entre el buen humor, la ironía y la crueldad. Trata de implementarlo con las personas equivocadas.
LEO 22/07-21/08
Llevarás los problemas de tu casa a todos los lugares que vayas. Mejor intentando mezclar y mantener cada aspecto de tu vida en su ámbito adecuado.
VIRGO 22/08-21/09
Deberás hacer esa llamada telefónica que tanto has meditado. Esa persona está esperando que te decidas pronto.
LIBRA 22/09-21/10
Es un buen día para poner en marcha todos los planes que tienes desde hace tiempo atrás. Consulta a quienes quieres, si es que tienes dudas.
ESCORPIO 22/10-22/11
Un comentario que han hecho sobre ti aumentará tu autoestima, podrá tonificar tu carácter y alejar temores.