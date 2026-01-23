Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Horóscopo

Predicciones

Horóscopos de hoy 23 de enero 2026: consejos para cada signo y cómo manejar tu energía

Descubre cómo los astros influencian tu día: desde Aries hasta Escorpio, tu horóscopo está aquí para guiarte. ¡No te lo pierdas!

Horóscopo

Horóscopo

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

ARIES 21/03-21/04

Los reclamos que hagas a tu familia no serán bien recibidos en estos días. Te sentirás incomprendido, así que mejor piensa en otra estrategia.

TAURO 22/04-21/05

Trabajarás horas extras para conseguir todo aquello que tienes planeado. Te sentirás cansado, pero feliz cuando lo consigas.

GÉMINIS 22/05-21/06

Te sentirás con mucha lucidez mental para iniciar cambios importantes en tu vida. Continúas bajo una positiva influencia.

CÁNCER 22/06-21/07

Tu estado anímico oscilará entre el buen humor, la ironía y la crueldad. Trata de implementarlo con las personas equivocadas.

LEO 22/07-21/08

Llevarás los problemas de tu casa a todos los lugares que vayas. Mejor intentando mezclar y mantener cada aspecto de tu vida en su ámbito adecuado.

VIRGO 22/08-21/09

Deberás hacer esa llamada telefónica que tanto has meditado. Esa persona está esperando que te decidas pronto.

LIBRA 22/09-21/10

Es un buen día para poner en marcha todos los planes que tienes desde hace tiempo atrás. Consulta a quienes quieres, si es que tienes dudas.

ESCORPIO 22/10-22/11

Un comentario que han hecho sobre ti aumentará tu autoestima, podrá tonificar tu carácter y alejar temores.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking