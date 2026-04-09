Personas nivel secundario están en sector informal

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

La mayor parte de la población ocupada, pero que está en la informalidad, se encuentra entre las personas de entre 49-50 años, mientras que las personas con un nivel secundario de educación son los que más presencia tienen , también, en el sector informal.

Los datos están en el boletín Infografía Formalidad e Informalidad Laboral República Dominicana abril 2026, de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

La publicación señala que, por grupos de edades, el 37.8% de las personas de entre 49-50 años son ocupados informales, frente al 32.9% que si están en la formalidad.

Asimismo, las personas entre 25-39 años son menos informales, con el 43.3% de formalidad y 31.6% está en la informalidad.

La investigación también revela que el 57.7% de las personas con educación secundaria están en la informalidad, mientras que los que tienen un nivel universitario son solo el 11.9% del sector informal.

“El 25.5% de los que están en la informalidad tienen un nivel de educación primaria”, indica el boletín.

Por rama de actividad, la publicación señala que el sector comercio es donde más ocupados informales hay, con el 27.1%, seguido por construcción con 15.6% y agricultura y ganadería con 13.6%.

Donde menos informalidad hay es en administración pública y defensa (0.0), electricidad y agua (0.0), intermediación financiera y seguros (1.0) y enseñanza (0.8), según el boletín.

La publicación de la ONE también destaca la distribución por sexo, donde en el sector informal los hombres representan el 69.6% y las mujeres 30.4%.

Por igual también hace un cronograma del 2019-2024, donde establece que para el año 2019 el sector formal representaba el 51.2% y el informal el 48.8%, pero para el 2024 el sector formal representó el 50.4% y el informal 49.6%.

Entre el 2021 y 2022, añade, el sector formal alcanzó 48.5% y el informal el 51.5%.

Hace unas semanas el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes presentó el estudio Análisis de la Informalidad en la República Dominicana: una primera aproximación a un fenómeno complejo, que señala que el país sí genera empleo, pero una parte importante de esos puestos se crea en actividades de baja productividad, menor estabilidad y limitado acceso a beneficios laborales.

Además, el estudio, elaborado por la Dirección de Análisis Económico, señala que en la RD se identifican tres tipos de informalidad: la informalidad diabólica, la visión romántica de la informalidad y la informalidad dual.