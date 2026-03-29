La petrolera estatal taiwanesa anuncia nueva subida de precios por guerra en Oriente Medio

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Taipéi, 29 mar (EFE).- La petrolera estatal taiwanesa CPC Corporation anunció que aumentará los precios de la gasolina y el diésel a partir de la medianoche del lunes, una semana después del anterior incremento, debido al impacto de la guerra en Oriente Medio sobre los costes internacionales de la energía.

En un comunicado difundido el sábado, la compañía indicó que los precios de la gasolina y el diésel aumentarán en 1,7 y 1,5 dólares taiwaneses (0,05 dólares y 0,04 dólares) por litro, respectivamente, lo que deja los precios de venta al público entre 31 y 35,9 dólares taiwaneses (0,97 dólares y 1,12 dólares) por litro.

Desde del estallido del conflicto y hasta el 29 de marzo, CPC absorbió unos 6.990 millones de dólares taiwaneses (218,13 millones de dólares) en costes de combustible en el marco de su mecanismo de estabilización de precios, con el fin de reducir el impacto en la vida cotidiana de la población y en la operativa de las empresas.

Según la compañía estatal, los precios minoristas en Taiwán se mantienen como los más bajos entre los países vecinos de Asia, gracias a unos subsidios que, para la próxima semana, se elevarán a 9,2 dólares taiwaneses (0,29 dólares) por litro para la gasolina y 11,5 dólares taiwaneses (0,36 dólares) para el diésel.

El Gobierno taiwanés anunció esta semana que mantendrá sin cambios las tarifas de electricidad y que, durante el mes de abril, congelará los precios del gas natural de uso doméstico y del gas natural licuado del petróleo, con el fin de contener el alza de la inflación y mantener la competitividad de su industria de semiconductores.

En el último mes, los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán y las represalias de Teherán -también contra otros países de la región- han provocado un encarecimiento de los precios internacionales de la energía, con repercusiones directas en Taiwán, que depende en gran medida de los combustibles importados por vía marítima.