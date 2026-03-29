Crimen atroz: Atan, amordazan y queman a mujer dentro de su vivienda en Santiago

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La Policía Nacional junto al Ministerio Público investiga la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado la madrugada de este domingo 29 de marzo en el interior de su residencia, ubicada en la calle General Cándido Vargas, en el municipio de Sabana Iglesias, provincia Santiago, presentando signos de violencia y quemaduras de tercer y cuarto grado.

La víctima es Yulenny Carolina Frías León, de 35 años, quien, según el levantamiento oficial del médico legista actuante, ésta presentaba indicios de haber sido atada de manos y amordazada, así como quemaduras de tercer y cuarto grado en las extremidades superiores e inferiores.

Las autoridades actuantes informaron que la causa exacta de muerte será determinada mediante autopsia médico-legal en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), en Santiago.

Cronología preliminar

De acuerdo con las investigaciones iniciales, la víctima fue vista por última vez la noche del sábado 28 de marzo, mientras compartía en un establecimiento de comida del municipio.

Investigación en curso

En la escena se presentaron unidades de la Policía Científica, que realizaron el levantamiento fotográfico del lugar.

Las autoridades informaron que varias personas, incluyendo tanto a la pareja actual, como a la expareja de la víctima, quiene se encuentras detenidos para fines de investigación, están siendo interrogadas. También fueron incautados dispositivos móviles y la pasola utilizada por la víctima, como parte del proceso investigativo. La línea investigativa incluirá además otras personas que oportunamente serán entrevistas.

El caso se mantiene bajo investigación para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.