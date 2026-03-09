Politólogo prevé alzas del petróleo y mayores costos de importación para RD por conflicto en Irán

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El politólogo y especialista en temas internacionales, Luis González, prevé que una escalada del conflicto en Medio Oriente provocará aumentos en el precio del petróleo y mayores costos en las importaciones hacia República Dominicana, lo que podría generar tensiones económicas para el país.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante el programa «Reseñas, El Podcast», conducido por los periodistas Rafael Núñez, Adelaida Martínez R. y Yarit Ortiz, donde el analista abordó las posibles repercusiones del conflicto internacional en la economía dominicana y el comercio global.

Al referirse a los efectos inmediatos para la República Dominicana si el conflicto se intensifica, González explicó que el impacto se reflejaría directamente en los precios de la energía.

“El petróleo va a aumentar. Si el presupuesto dominicano estaba en base a un petróleo en $50, eso va a llegar a $100”, afirmó.

El especialista indicó que el encarecimiento del crudo también repercutiría en la logística internacional y en el costo de los bienes que el país importa.

“Todas las importaciones de República Dominicana, todo lo que traemos del mundo, porque también los fletes, los contenedores; la logística global… se va a encarecer”, sostuvo.

Durante la entrevista, el politólogo también se refirió a la postura que debería asumir la República Dominicana ante el escenario geopolítico, al considerar que la diplomacia del país debe manejarse con cautela frente a las tensiones internacionales.

“Ya hubo una resolución, al día siguiente, por qué lo que dicen es que el Gobierno dominicano condena el ataque de Irán”, cuestionó.

Asimismo, al ser consultado sobre la participación dominicana en encuentros internacionales vinculados al conflicto, González planteó que la estrategia más prudente sería mantener una posición moderada.

“Quizás no debió participar, pero ya que está ahí, tratar de mantener un bajo perfil y no de estar diciéndole sí señor a todo lo que diga ahí”, dijo.

El analista sostuvo que el país debe prepararse para un contexto internacional más complejo, marcado por tensiones geopolíticas que podrían impactar los precios de la energía, el comercio global y los costos de importación.