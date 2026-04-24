Caso Jean Alain: ¿Cuándo se autoriza salir del país por motivos de salud a un imputado y cuándo no?

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El levantamiento provisional del impedimento de salida del país otorgado al exprocurador Jean Alain Rodríguez, acusado de corrupción administrativa, para realizarse estudios médicos en el extranjero vuelve a colocar sobre la mesa una interrogante frecuente en el ámbito judicial: ¿en qué circunstancias una persona sometida a un proceso penal puede recibir autorización para salir del país por razones de salud?

Ante este escenario, el periódico Hoy consultó al abogado penalista Waldo Paulino, quien explicó que la decisión de permitir o no la salida del país dependerá principalmente de dos factores: la urgencia médica comprobada y el peligro de fuga que represente el imputado.

“Todo dependerá del peligro y del proceso que se esté manejando. Si la persona tiene suficiente arraigo médico, o sea, la urgencia de que tiene que ser alguna cirugía, de que tiene que ser un tratamiento, se va ante el juez de la instrucción correspondiente o, en su defecto, se va ante el tribunal control que esté llevando el proceso”, manifestó el jurista.

Paulino indicó que, “si se entiende o se ve la idea de que la persona se puede sustraer del proceso, pues entonces se le niega el permiso. Ahora, si se ve que la persona, por un daño inminente que puede pasar a su integridad física, pues al juez de las garantías, no le queda de otra que otorgar el permiso con la salvedad de que tiene que regresar al país”.

Asimismo, el defensor destacó que estas autorizaciones no son indefinidas, sino que suelen otorgarse con una fecha precisa de retorno, a fin de garantizar la continuidad del proceso judicial.

“O sea, necesito un permiso para fines médicos. Me voy a realizar una cirugía y lleva 10 días, 5 días de reposo y 5 días de la cirugía, entonces el juez le otorga 15 días para que tú regreses”, dijo.

Waldo Paulino además señaló que prácticamente ha desaparecido el temor de que una persona salga del país y se sustraiga del proceso judicial que enfrenta, debido a que actualmente existen mecanismos como la Interpol, que permiten la localización de cualquier imputado a nivel internacional.

Decisión a favor de Jean Alain

La decisión fue adoptada por el tribunal apoderado del juicio de fondo del caso Medusa, que autorizó a Rodríguez a salir del país por dos días laborables, desde la noche del miércoles 22 hasta el domingo 26 de abril de 2026, con fines estrictamente médicos.

La medida establece además que esta autorización no interrumpe ni retrasa el calendario del proceso judicial, debido a que durante ese período no estaban pautadas audiencias.

El proceso judicial

El expediente establece que Jean Alain Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador general de la República.

Además de Rodríguez Sánchez, figuran en el expediente: Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.

También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.

Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.