Más de 20 sectores de Boca Chica no tienen hoy servicio eléctrico: aquí la razón

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La empresa distribuidora Edeeste informó este viernes que el circuito No. 01 de la Subestación Boca Chica 138 kV se encuentra afectado por una avería provocada por la caída de un árbol frondoso y una línea de media tensión en el suelo.

De acuerdo con el aviso emitido por la distribuidora, la incidencia se registró en la calle Duarte esquina San Rafael, próximo al parque de Boca Chica, lo que ha impactado el servicio eléctrico en múltiples sectores de esa demarcación.

Entre las zonas afectadas figuran Cristo Rey, Sueño Caribeño, Coquitos Boca Chica, Monterrey, El Mesías (Alto de Chavón), Costa Blanca, Residencial Mar del Rey, Residencial Marina Garden, La Malena, sector Los Bancos, Club Miramar, Respaldo Las Américas, Ciudad Caribe, Guayacanes, Cruce de Jubey, Bella Vista, Boca Chica, Los Altos de Monterrey, Los Jardines, Monte Rey, Proyecto Europa, Tierra Alta, Azucenas y Los Tanquesitos.

Edeeste explicó que sus técnicos se encuentran trabajando en la zona para corregir la situación y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

La empresa agradeció la comprensión de los usuarios mientras avanzan las labores para normalizar el suministro eléctrico lo antes posible.