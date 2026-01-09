Predicciones
Descubre qué te depara el horóscopo hoy 09/1/2026: consejos para cada signo del zodiaco
Aries se viste de solidaridad hoy. ¡Dona esa ropa que ya no usas y ayuda a quienes lo necesitan!
ARIES 21/03-21/04
Saca a relucir la solidaridad que hay en ti. Hoy, busca ropa que ya no uses y repártela entre quienes más la necesitan.
TAURO 22/04-21/05
Tus relaciones sociales experimentarán un gran giro. aunque se manifestarán de muy diferentes formas.
GÉMINIS 22/05-21/06
Se aproxima una etapa en que debes aprovechar para desarrollar tus asuntos. Lograrás obtener muy buenos beneficios.
CÁNCER 22/06-21/07
Época muy propicia para el desarrollo de las ideas, proyectos y todo aquello que te ponga en contacto con otras personas.
LEO 22/07-21/08
Nada ni nadie detendrá tu marcha. Hoy intentarán ponerte palos en la rueda pero tu capacidad de adaptación te llevará a la meta.
VIRGO 22/08-21/09
Trata de ser más espontáneo en tus quehaceres diarios, llegó el momento de darte esos gustos que tenías postergados.
LIBRA 22/09-21/10
Es un período no muy favorable, si algo te molesta da media vuelta y trata de continuar con otras cosas. Relájate y no discutas.
ESCORPIO 22/10-22/11
Si miras a tu alrededor, hoy descubrirás nuevas oportunidades, sólo tendrás que poner más atención en las personas próximas.
SAGITARIO 23/11-21/12
Armonía, paz y bienestar son las palabras con las que empezarás el día de hoy. Gozarás de tranquilidad, disfrútalo.
CAPRICORNIO2/12-2/01
Ahora hay muchas cosas a tu favor, pero piensa que todo puede cambiar si no estás atento. Mantén el buen talante.
ACUARIO 22/01-21/02
No firmes ningún papel que no leas detenidamente ya que podrían intentar engañarte. Hoy confía sólo en quienes más te quieren.
PISCIS 22/02-21/03
No te será difícil sobrellevar las cuestiones que hacen referencia a los sentimientos. Tienes buenas intenciones y eso importa.