Descubre qué te depara el horóscopo hoy 09/1/2026: consejos para cada signo del zodiaco

ARIES 21/03-21/04

Saca a relucir la solidaridad que hay en ti. Hoy, busca ropa que ya no uses y repártela entre quienes más la necesitan.

TAURO 22/04-21/05

Tus relaciones sociales experimentarán un gran giro. aunque se manifestarán de muy diferentes formas.

GÉMINIS 22/05-21/06

Se aproxima una etapa en que debes aprovechar para desarrollar tus asuntos. Lograrás obtener muy buenos beneficios.

CÁNCER 22/06-21/07

Época muy propicia para el desarrollo de las ideas, proyectos y todo aquello que te ponga en contacto con otras personas.

LEO 22/07-21/08

Nada ni nadie detendrá tu marcha. Hoy intentarán ponerte palos en la rueda pero tu capacidad de adaptación te llevará a la meta.

VIRGO 22/08-21/09

Trata de ser más espontáneo en tus quehaceres diarios, llegó el momento de darte esos gustos que tenías postergados.

LIBRA 22/09-21/10

Es un período no muy favorable, si algo te molesta da media vuelta y trata de continuar con otras cosas. Relájate y no discutas.

ESCORPIO 22/10-22/11

Si miras a tu alrededor, hoy descubrirás nuevas oportunidades, sólo tendrás que poner más atención en las personas próximas.

SAGITARIO 23/11-21/12

Armonía, paz y bienestar son las palabras con las que empezarás el día de hoy. Gozarás de tranquilidad, disfrútalo.

CAPRICORNIO2/12-2/01

Ahora hay muchas cosas a tu favor, pero piensa que todo puede cambiar si no estás atento. Mantén el buen talante.

ACUARIO 22/01-21/02

No firmes ningún papel que no leas detenidamente ya que podrían intentar engañarte. Hoy confía sólo en quienes más te quieren.

PISCIS 22/02-21/03

No te será difícil sobrellevar las cuestiones que hacen referencia a los sentimientos. Tienes buenas intenciones y eso importa.