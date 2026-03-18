Se posiciona como el tercer banco privado

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Por Mayelin Acosta Guzmán y Amarilis Castro Jiménez

El Banco Santa Cruz tuvo un crecimiento constante en los últimos años que lo ha posicionado como el tercer banco privado del sistema financiero dominicano, tras multiplicar su tamaño más de 17 veces desde 2015.

La entidad cerró el año 2025 con activos ascendentes a RD$207,000 millones, lo que representa un incremento interanual de 15 %. Este elemento permitió al banco alcanzar una participación de mercado de 5.68 % en activos dentro de la banca múltiple. Este desempeño ha estado acompañado de una expansión en sus distintas carteras y una mayor presencia en el mercado financiero local, según explicó el vicepresidente de Pymes y Mi Negocio del banco, Luis Heyaime. El ejecutivo destacó que el crecimiento de la entidad ha sido respaldado por una alta aceptación entre los clientes, sustentada en una oferta de servicios múltiples y en una propuesta centrada en satisfacer sus necesidades financieras.

Explicó que entre los principales atributos valorados figuran la cercanía de los oficiales de negocios, la asesoría continua y la rapidez en los procesos de aprobación de créditos.

“Hay un vínculo cercano con el cliente que genera fidelidad. No buscamos solo realizar transacciones, sino acompañarlos en sus proyectos y aspiraciones”, afirmó.

Agregó que esta estrategia ha permitido a la institución posicionarse como asesor financiero de sus clientes, con un enfoque en soluciones ágiles y personalizadas.

En términos de infraestructura, el banco cuenta actualmente con 54 centros de negocios, 149 agentes bancarios y 91 cajeros automáticos propios, además de su incorporación a la red Unared a nivel nacional. Como parte de su plan de expansión, proyecta seguir ampliando su presencia geográfica, proyectando la apertura de nuevas oficinas.

Igualmente, avanza en la construcción de su edificio corporativo, que albergará las oficinas administrativas en una estructura muy moderna que, según explicó, representará una nueva etapa de crecimiento para la entidad.

En cuanto al entorno general, Heyaime valoró el sistema financiero dominicano como “robusto”, al considerar que cuenta con diversos actores que atienden los distintos sectores productivos del país y contribuyen al dinamismo económico.

Enfoque en pymes

Heyaime indicó que a diciembre de 2025 las pequeñas y medianas empresas representaron el 29 % de la cartera comercial del Banco Santa Cruz.

De un total aproximado de RD$50,000 millones en cartera comercial, cerca de RD$14,000 millones están dirigidos a este segmento, que ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, impulsado por la demanda de financiamiento y la cercanía del banco con sus clientes.

El ejecutivo explicó que la entidad no solo otorga financiamiento, sino que también acompaña a las empresas en su proceso de desarrollo, promoviendo su formalización y fortalecimiento estructural.

En ese sentido, señaló que uno de los principales aprendizajes ha sido la necesidad de orientar a los empresarios hacia la planificación estratégica y la creación de equipos de trabajo, especialmente en etapas de expansión.

Añadió que el proceso de asesoría permite que muchas pymes, aunque inicialmente no cumplan con todos los requisitos, puedan prepararse progresivamente para acceder al crédito.