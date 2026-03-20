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Precio del dólar en RD hoy: tasa actual y variación

El comportamiento del dólar vuelve a captar la atención de ciudadanos, comerciantes e inversionistas, en un contexto donde la tasa de cambio influye directamente en el costo de la vida y en la economía diaria.

Ven positivo depreciación del dólar en los mercados

Ven positivo depreciación del dólar en los mercados

Melissa Correa
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Melissa Correa

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Las tasas de cambio del Banco Central para la compra y venta del Dólar Estadounidense, al cierre del 19 de marzo de 2026, son de RD$58.8415/US$ y RD$59.9301/US$, respectivamente. 

Estas servirán de referencia para las operaciones de esta institución hasta el día 20 de marzo de 2026. 

Estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.

Asimismo, la entidad informó que, de acuerdo a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio a ser utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será la referida tasa de compra del mercado spot.

Todo en cumplimiento con lo establecido en el Literal b, Artículo 59 del Reglamento Cambiario de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de noviembre de 2002. 

Tasa de cambio

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Sobre el autor
Melissa Correa

Melissa Correa

Licenciada en ComunicaciónSocial y Community Manager, con maestría en Docencia y Gestión Universitaria. Nominada al Premio Nacional de Periodismo Digital 2023. Su dedicación y presencia en múltiples plataformas la han convertido en una figura reconocida en el ámbito periodístico dominicano.

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