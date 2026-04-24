Precio del dólar en RD: tasa para el fin de semana

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El Banco Central de la República Dominicana informó que, al cierre del 24 de abril de 2026, la tasa de cambio oficial para el dólar estadounidense se fijó en RD$58.9769 para la compra y RD$59.6897 para la venta. Estas cifras, obtenidas como promedio ponderado de las transacciones del mercado spot, servirán de referencia hasta el lunes 27 de abril.

La institución recordó que, según la Resolución de la Junta Monetaria del 14 de agosto de 2003, la tasa de compra es la que debe utilizarse para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera.

Con este anuncio, el Banco Central ofrece claridad al mercado cambiario y a los ciudadanos que necesitan planificar sus operaciones durante el fin de semana.