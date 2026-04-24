Tormentas que preocupan: Puerto Plata enfrenta lluvias intensas y riesgo de inundaciones

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La tarde de este viernes se registran intensas lluvias acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento en los municipios de Imbert, Guananico, Villa Isabela, Luperón, Los Hidalgos, Altamira y la ciudad de Puerto Plata.

El Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta de la provincia emitió una alerta preventiva ante el riesgo de inundaciones urbanas y posibles desbordamientos de ríos y cañadas. Las autoridades instan a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y evitar transitar por zonas vulnerables durante las precipitaciones.

Según el pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), las condiciones están influenciadas por un sistema frontal casi estacionario al norte del país y una vaguada en varios niveles de la atmósfera. Se esperan:

Viernes 24 de abril: aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del Cibao y la costa norte, con mayor intensidad en Puerto Plata, Monte Cristi, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Samaná.

Sábado 25 de abril: intervalos soleados en la mañana, pero en la tarde se prevén aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas en Puerto Plata, Santiago, La Vega y zonas fronterizas.

Domingo 26 de abril: disminución gradual de lluvias en la mañana, aunque en la tarde persistirán aguaceros moderados con tormentas eléctricas en el norte y la cordillera Central.

El INDOMET advirtió además sobre posibles granizadas aisladas en zonas montañosas, así como condiciones marítimas adversas en la costa Atlántica, donde se recomienda a las embarcaciones pequeñas permanecer en puerto.