Nuevos costos
Este es el precio de una vivienda de bajo costo en este 2026 en República Dominicana
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que, en cumplimiento de la Ley Núm. 189-11 sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana, el valor máximo de venta de las viviendas de bajo costo fue reajustado por inflación para el año 2026.
El nuevo monto establecido asciende a RD$ 5,450,851.12, cifra que también será el valor exento del impuesto a la transferencia para los adquirientes de primera vivienda a través de fideicomisos de bajo costo.
Este ajuste según la institución, busca garantizar que más familias dominicanas puedan acceder a una vivienda digna, beneficiándose del bono habitacional y de las exenciones fiscales previstas en la normativa.
Base legal: Artículos 129 y 131 de la Ley Núm. 189-11, modificada por la Ley Núm. 195-19 y la Ley Núm. 338-21, además del Decreto Núm. 268-15.
Objetivo: Facilitar el acceso a la primera vivienda mediante incentivos fiscales y financieros.