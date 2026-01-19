Este es el precio de una vivienda de bajo costo en este 2026 en República Dominicana

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que, en cumplimiento de la Ley Núm. 189-11 sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana, el valor máximo de venta de las viviendas de bajo costo fue reajustado por inflación para el año 2026.

El nuevo monto establecido asciende a RD$ 5,450,851.12, cifra que también será el valor exento del impuesto a la transferencia para los adquirientes de primera vivienda a través de fideicomisos de bajo costo.

Este ajuste según la institución, busca garantizar que más familias dominicanas puedan acceder a una vivienda digna, beneficiándose del bono habitacional y de las exenciones fiscales previstas en la normativa.

Base legal: Artículos 129 y 131 de la Ley Núm. 189-11, modificada por la Ley Núm. 195-19 y la Ley Núm. 338-21, además del Decreto Núm. 268-15.

Objetivo: Facilitar el acceso a la primera vivienda mediante incentivos fiscales y financieros.